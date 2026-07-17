Alcaldes del PP piden en catalán a Óscar Puente "inversiones reales" en movilidad para Málaga tras "años de mentiras"

Los alcaldes del PP piden en catalán a Óscar Puente "inversiones reales" para Málaga - PP

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y representantes del PP de Málaga han reclamado este viernes en catalán al ministro de Transportes, Óscar Puente, "inversiones reales" para la provincia al cumplirse dos años de la cumbre de movilidad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, que "no se ha traducido en avances para las conexiones ferroviarias y viarias".

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, han encabezado el encuentro frente a la Subdelegación del Gobierno.

También han asistido el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega; el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y concejal de Marbella, Félix Romero; y los alcaldes de Fuengirola, Ana Mula; Mijas, Ana Mata; Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; y Algarrobo, Natacha Rivas, además de representantes de Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Antequera y Estepona.

Carmona ha calificado el encuentro convocado por el Ministerio hace dos años como una "cumbre 'fake'" y una "cumbre pantomima", ya que "desde entonces no se ha producido ni una buena palabra ni una buena acción". "Dos años de olvido, dos años de atascos y de mentiras", ha apostillado.

El secretario general ha centrado sus críticas en el "colapso permanente" de la A-7 en la zona oriental y en el eje de Marbella y San Pedro Alcántara, "además de en las deficiencias de los accesos de la Costa del Sol". También ha reclamado medios para retirar con rapidez los vehículos pesados cuando un accidente bloquea la autovía y agrava las retenciones.

Carmona ha recordado que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria "se ofrecieron a financiar actuaciones para aliviar la congestión de la ronda Este sin obtener contestación del Ministerio".

Frente a esa "ausencia", ha valorado los más de 210 millones invertidos por la Junta de Andalucía en movilidad y los más de 60 millones destinados por la Diputación a carreteras e infraestructuras viarias de su competencia.

El dirigente 'popular' ha contrapuesto "este balance con los más de 10.000 millones anunciados para Cataluña, entre ellos 8.037 millones en movilidad, más de 2.000 millones para el mantenimiento de infraestructuras y 500 millones para la conexión ferroviaria con el puerto de Barcelona".

"Nos parece muy bien, pero aquí no viene absolutamente nada", ha advertido. Asimismo, ha exigido información sobre el tren litoral, mejoras y ampliaciones horarias en el Cercanías y la bonificación del peaje de la Costa del Sol, "el más caro de España, por el que el Estado recauda más de 33 millones de euros en impuestos al año". Por último, Carmona ha criticado que Málaga "siga aportando cifras récord mientras sus principales proyectos permanecen paralizados".

Por su parte, Del Cid ha lamentado que "la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido ninguna" desde aquella reunión, pese al compromiso de impulsar una mesa técnica y otra política para abordar las necesidades de una provincia cuyo crecimiento supera ampliamente las infraestructuras disponibles.

"¿Cuáles son los avances en movilidad en estos dos años? Ninguno. ¿Cuál ha sido el diálogo? Ninguno. ¿Cuáles han sido las reuniones de trabajo? Ninguna", ha cuestionado la presidenta del Consejo de Alcaldes, quien ha exigido al Ejecutivo que "deje atrás los anuncios y escuche a los ayuntamientos".

Del Cid ha reclamado "mayor capacidad y apeaderos adecuados para un Cercanías saturado, así como una planificación acorde con el crecimiento del aeropuerto, tanto en sus conexiones ferroviarias como en sus accesos por carretera".

Con una pancarta en catalán bajo el lema "'Dos anys d'embussos i mentides a Màlaga'", los representantes 'populares' han exigido "soluciones para una provincia cuyo potencial no puede seguir limitado por la falta de inversiones estatales".