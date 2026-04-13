La alcaldesa de El Burgo (Málaga) niega antisemitismo en la Quema del Judas: "No había nada más negativo que la guerra"

Quema del tradicional Judas el Domingo de Resurrección - AYUNTAMIENTO EL BURGO

EL BURGO (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La tradicional Quema del Judas en El Burgo (Málaga), una práctica festiva con más de un siglo de historia, ha derivado este año en una "inesperada" polémica internacional con Israel, ha asegurado la alcaldesa, María Dolores Narváez, quien ha explicado que todos los años hacen "un balance con los hechos más relevantes y negativos que han ocurrido, y en este caso no había nada más negativo que la guerra en Gaza", pero ha incidido en que no era contra el pueblo judío.

Esta fiesta tuvo lugar el día 5 de abril, Domingo de Resurrección, pero no fue hasta el pasado sábado 11 de abril cuando los propios vecinos alertaron a su alcaldesa de la repercusión, ha explicado la regidora.

En declaraciones a Europa Press, Narváez ha dicho que en la localidad están "muy sorprendidos" de que una tradición con más de 100 años de antigüedad haya llevado a que el Gobierno de Israel convocara a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, por la quema de un muñeco que, según afirman desde el Ministerio de Exteriores israelí, sería el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Quisimos caracterizar a un personaje para representar el rechazo del pueblo a la guerra y al genocidio. Esto no tiene nada que ver con el pueblo judío ni con Israel", ha dicho la regidora, quien ha incidido en que "al muñeco no se le pone nombre, pero es verdad que los países por sí solos no provocan guerras".

Así, ha señalado que "tanto en el pueblo como en el Ayuntamiento nos estamos tomando esta situación con humor y ya estamos pensando cual será el próximo Judas", al tiempo que ha considerado que "hay que tener la piel muy fina" para tener esa reacción.

Lo ocurrido en El Burgo se encuadra en una tradición que comenzó a principios del siglo XX, por la que cada Domingo de Resurrección se quema una efigie de alguien que represente el mal a elección del Ayuntamiento de la localidad.

"En 2025, la figura quemada fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y también lo hemos hecho contra otros temas, como la corrupción, por ejemplo", ha indicado la alcaldesa.

Ya el pasado sábado, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, consultadas por Europa Press, rechazaron "cualquier insinuación insidiosa" y destacaron las medidas adoptadas por Gobierno español para combatir el antisemitismo "sin excepciones".

"El Gobierno de España está comprometido en la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación, sin excepciones. Por lo que rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", explicó la fuente.