La alcaldesa de Fuengirola (Málaga) reafirma a Vivas el apoyo de los fuengiroleños a Ceuta

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha reafirmado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha reafirmado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el apoyo de los fuengiroleños en una visita institucional que el representante ceutó ha realizado al Ayuntamiento.

Más de un centenar de fuengiroleños han arropado, en la plaza de España, a Vivas, que ha agradecido el cariño y el apoyo recibido tras "la invasión" que su pueblo padeció el pasado verano, han informado desde el Consistorio en una nota.

La regidora ha asegurado que hace dos meses pidió ir a Ceuta "a mostrarle el apoyo de todo Fuengirola", pero ha destacado que "el que haya sido él quien venga a Fuengirola, el primer municipio de nuestra provincia de visita de manera oficial, es un honor y un orgullo".

Durante la visita, Vivas ha tenido ocasión de saludar a los miembros de la Corporación municipal presentes en el acto, de firmar en el Libro de Honor de la localidad. Al finalizar, tanto Mula como el mandatario ceutí han comparecido ante los medios para valorar esta visita institucional y se han despedido de las muchas personas que se congregaban en la plaza de España.

Mula ha valorado la labor que está realizando Vivas con motivo de la delicada situación que atraviesa su ciudad desde finales del pasado mes de julio. "Quiero poner de manifiesto el admirable trabajo que está llevando porque defendiendo a Ceuta, está defendiendo a España y nos está defendiendo a todos. Y eso lo tenemos muy claro en Fuengirola", ha dicho.

A este respecto, también ha reclamado que "se restablezcan la seguridad y el orden en Ceuta" y que el Gobierno central "ponga todos los medios a su alcance para que esta invasión no vuelva suceder jamás y se depuren todas las responsabilidades".

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma ha agradecido el apoyo. Según el Ayuntamiento, Vivas ha asegurado que "Ceuta se mantiene en pie gracias al coraje y al valor de los ceutíes" y también "gracias al apoyo que estamos recibiendo del resto de España, de todos los españoles".

Además, ha asegurado que "ese apoyo de los millones de españoles también se resume en una frase: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, es tanto como decir, España no se vende España se defiende", al tiempo que ha asegurado que, aunque "el Gobierno ha fallado estrepitosamente, no han fallado los servidores públicos", por lo que ha reconocido la labor de policías nacionales, guardias civiles y militares que "han hecho todo lo que han podido y han dado ejemplo de vocación de servicio, de abnegación y de sentido del deber".