La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) anuncia una nueva bajada de la tasa de basura del 12,5% a partir de 2027

La alcaldesa de Torremolinos anuncia una nueva bajada de la tasa de basura del 12,5% a partir de 2027 - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha presentado este viernes una nueva propuesta de reducción de la tasa de basura del 12,5%, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027. La medida se aplicará de forma lineal a las tarifas de viviendas y de comercios e industrias, beneficiando tanto a las familias como al tejido económico del municipio.

Así lo ha explicado Del Cid, quien en una comparecencia junto a todo el equipo de gobierno ha destacado la importancia de una decisión "que da continuidad a la reducción del 20% aplicada desde 2023" y que llega en un contexto en el que numerosos ayuntamientos "están incrementando sus tasas o poniendo en marcha nuevos recibos para adaptar la financiación de los residuos a la legislación estatal".

"En ese contexto, Torremolinos va a contracorriente: volvemos a bajar la tasa de basura", ha subrayado la alcaldesa, quien ha destacado que esta medida supone "una reducción concreta en un gasto que las familias y las empresas tienen que afrontar cada año".

La regidora ha recordado que un estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, en julio de 2025, que analizó la evolución de las tasas de basura en las capitales españolas desde 2023, y ha señalado una subida media del 30,6% en los municipios estudiados.

"Esta decisión responde a un compromiso que hemos defendido desde el principio: que los torremolinenses no paguen ni un euro de más por los servicios públicos. Para cumplirlo hay que revisar las cuentas, estudiar los costes y comprobar que lo que se cobra a los contribuyentes se corresponde con lo que cuesta prestar el servicio", ha explicado Del Cid.

Ha atribuido la propuesta al "trabajo concienzudo de los servicios municipales" y ha agradecido el análisis técnico y económico que respalda la medida.

El informe económico establece que, con las nuevas tarifas, la recaudación prevista permitirá cubrir el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos en 2027, "sin generar déficit en su financiación". Del Cid también ha destacado los compromisos de protección del empleo y de calidad del servicio recogidos en el acuerdo alcanzado recientemente con los actuales trabajadores.

"Sabemos que cada gasto cuenta en una casa. Las familias tienen que organizarse, hacer frente a sus recibos y decidir cómo administran su dinero. El Ayuntamiento tiene la obligación de actuar con ese mismo cuidado y de justificar cada euro que pide a sus vecinos", ha señalado.

La evolución de los recibos permite comprobar el efecto de las dos rebajas impulsadas por el actual equipo de gobierno. Así, la alcaldesa, Margarita del Cid, ha expuesto algunos ejemplos con los que se evidencia la reducción de la basura. "Una vivienda que antes de la primera reducción pagaba 175 euros pasó a abonar 140 euros desde 2023, tras la bajada del 20%. Con la nueva reducción, su recibo será de 122,47 euros desde enero de 2027", ha indicado Del Cid.

"En otro tramo, una vivienda que pagaba 300 euros pasó a pagar 240 euros desde 2023 y abonará 209,95 euros con la nueva tarifa prevista para enero de 2027", ha apuntado la regidora, quien ha apuntado que esto "supone un ahorro anual de 52,53 euros en el primer caso y de 90,05 euros en el segundo respecto a lo que se pagaba antes de la primera rebaja, con una reducción acumulada de superior al 30%".

La nueva bajada se añade a la reducción del 20% que se viene aplicando desde 2023. "Por lo que la bajada de la basura desde que este equipo de gobierno está al frente es de un 32,5%. Estamos dando continuidad a una forma de gestionar: revisar cuánto cuestan los servicios y trasladar al contribuyente los ajustes que permitan reducir su carga fiscal", ha manifestado.

Del Cid ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja en una normativa municipal para que, a lo largo de 2027, quede mejor dimensionada la generación de residuos domésticos y la procedente de las actividades comerciales e industriales, con un reparto de costes que responda a la realidad turística de Torremolinos.

"Somos una ciudad turística. Nuestra actividad económica, la llegada de visitantes y los distintos usos de los inmuebles influyen en la generación de residuos y en las necesidades del servicio. Esa realidad debe estar bien reflejada en su organización y en su financiación", ha explicado.

Según ha asegurado, este trabajo permitirá disponer de una base más precisa para determinar las necesidades de cada tipo de usuario y su contribución al coste del servicio, con el objetivo de conseguir un reparto más justo y ajustado para los hogares.

"Nuestra intención es que esta nueva bajada tenga continuidad. Vamos a seguir trabajando para que las futuras revisiones permitan nuevas rebajas, conforme los estudios de costes y la mejora de su reparto lo hagan posible", ha afirmado.

Para terminar, la alcaldesa ha reafirmado "el compromiso del equipo de gobierno de prestar los servicios que Torremolinos necesita y que los torremolinenses no paguen ni un euro de más por ellos".