La alcaldesa de Torremolinos (Málaga) participa en París en la cumbre internacional de alcaldes contra el antisemitismo

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, recibe a la alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, en la Cumbre de Alcaldes contra el Antisemitismo que se celebra en la capital de Francia. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la ciudad malagueña de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, participa en las jornadas que finalizan este jueves 20 de noviembre en París en el marco de la Cumbre de Alcaldes contra el Antisemitismo organizada por de la Federación de Comunidades Judías de España, el Congreso Judío Europeo, el Movimiento Contra el Antisemitismo y el Consejo Representativo de las Comunidades Judías Francesas (CRIF).

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que esta cumbre de alto nivel, presidida por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha reunido a alcaldes y líderes municipales de toda Europa, además de responsables políticos y expertos de la sociedad civil, para abordar uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: el resurgimiento del antisemitismo y el extremismo motivado por el odio, así como su impacto a nivel local.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha sido una de las participantes en la cumbre, a la que ha sido invitada directamente por la regidora parisina quien ha destacado que "como alcaldesa de Torremolinos, su voz y compromiso son invaluables. La participación activa de su ciudad no solo fortalecerá la cumbre, sino que también contribuirá a garantizar que la lucha contra el antisemitismo ocupe un lugar destacado en la agenda política local".

Bajo el tema 'Defender valores, promover cultura, inspirar cambio', la cumbre ha destacado el papel crítico de las ciudades en el avance de la tolerancia, la protección de la vida judía y la construcción de sociedades inclusivas para todos. En este sentido, Anne Hidalgo ha puesto en valor la labor de Torremolinos "en la defensa de la tolerancia, protegiendo a las comunidades y promoviendo el respeto mutuo".