Alejandro Hurtado e Inmaculada Salomón inauguran la quinta edición del 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga'

Archivo - Imagen de archivo de la Sala María Cristina. - EUROPA PRESS / FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista Alejandro Hurtado y la primera bailarina del Ballet Nacional de España, Inmaculada Salomón, inaugurarán este viernes la V edición del 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga', en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, a partir de las 19,30 horas.

La programación de este festival está compuesta por 15 conciertos, entre el 4 y el 30 de septiembre, que rendirán homenaje al compositor Joaquín Rodrigo en el 125 aniversario de su nacimiento, así como a Celín Romero por su 90 aniversario y a Ángel Romero en su 80 aniversario.

Las citas musicales se distribuirán en distintos espacios culturales e históricos de la ciudad, como la Sala Fundación Unicaja María Cristina, el Patio de Surtidores de La Alcazaba, el Centro Fundación Unicaja de Málaga y el Teatro Cervantes.

El festival, organizado y promovido por la European Guitar Foundation, está patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja.

PROGRAMACIÓN

Tras el concierto inaugural de este viernes, el sábado 5 actuará Jacob Kellerman en el Patio de Surtidores de La Alcazaba, quien interpretará el concierto con una guitarra Antonio de Torres de 1888 que fuera propiedad de Francisco Tárrega y que usó para componer obras como 'Recuerdos de La Alhambra'.

Al día siguiente, domingo 6, el Centro Fundación Unicaja de Málaga acogerá a 'Quinteto 1909' con un variado recital dedicado a la memoria del guitarrista y compositor Ángel G. Piñero.

El viernes 11 de septiembre en la Sala Fundación Unicaja María Cristina volverá el flamenco con la presencia de El Amir, figura de la gira mundial del compositor Hans Zimmer.

El sábado 12 de septiembre, el Patio de Surtidores de La Alcazaba acogerá la actuación del joven guitarrista Ausiàs Parejo, ganador de más de 30 premios internacionales y nominado al Latin Grammy en 2025.

En la jornada del domingo 13 de septiembre, el festival continuará en el Centro Fundación Unicaja de Málaga con Filip Miskovic, ganador de la 40 edición del Certamen Andrés Segovia de La Herradura.

El flamenco regresará el jueves 17 de septiembre para recibir al guitarrista 'Pituquete', que contará como artista invitada con la cantaora Encarna Anillo en el Patio de Surtidores de La Alcazaba. En este mismo escenario actuará el viernes 18 de septiembre Mabel Millán, ganadora del Latin Grammy en 2017.

El sábado 19 de septiembre regresará al festival Daniel Casares con un concierto en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, mientras que el domingo 20 de septiembre el Centro Fundación Unicaja de Málaga recibirá a Daniel Zapico, una referencia en instrumentos de cuerda pulsada.

La recta final comenzará el jueves 24 de septiembre en La Alcazaba con el concierto de José Fermín Fernández y seguirá el viernes 25 de septiembre con la reunión de la guitarra flamenca de Joni Jiménez, último ganador del Bordón Minero del Cante de las Minas, con el cantaor Jesús Méndez, artista invitado, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

El ciclo Trasnoches flamencos concluira el sábado 26 de septiembre con la actuación de Ricardo Fernández del Moral en el Patio de Surtidores de La Alcazaba.

El domingo 27 de septiembre, José Luis Ruiz del Puerto, nominado al Latin Grammy 2025, ofrecerá un programa centrado en mujeres compositoras en el Centro Fundación Unicaja.

Por último, el miércoles 30 en el Teatro Cervantes, a las 20,00 horas, Pepe Romero junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el director José María Moreno ofrecerán un concierto dedicado al 125 aniversario de Joaquín Rodrigo y a los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, en el que se interpretarán el Concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo y una selección de música de cine de John Williams.

El festival está organizado y promovido por la European Guitar Fundation, dirigida por el concertista y gestor cultural Vicente Coves Merino. Son patrocinadores principales del Pepe Romero Guitar Festival el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y la Fundación Unicaja.

Otros patrocinadores y colaboradores son Málaga Procultura, Teatro Cervantes, Fundación Alhambra Guitarras, Grupo Heineken, Royal Classics Strings, Pepe Romero Strings, Orquesta Filarmónica de Málaga, Guitar Salon International de Santa Mónica, Zenit Hoteles y Juan Barcelona Abogados Asociados, entre otros.