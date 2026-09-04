Alessandra García comienza los ensayos de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' en el Teatro del Soho de Málaga. - TEATRO DEL SOHO DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y dramaturga malagueña Alessandra García ha comenzado en el Teatro del Soho CaixaBank de la capital malagueña los ensayos de su nuevo espectáculo '¿Tú sabes lo que es una posidonia?'; una obra producida por dicho espacio teatral que prepara su estreno el próximo 24 de septiembre.

Esta propuesta escénica, que estará en cartel en Málaga hasta el 27 de septiembre, plantea la ruptura de la artista con el teatro a través de una conversación íntima que cambiará su modo de hacer para siempre, y de la cual el espectador será testigo, han explicado desde el Teatro del Soho.

El espectáculo cuenta con un equipo creativo andaluz, en su mayoría malagueño, encabezado por Alessandra García en la creación, dramaturgia e interpretación, junto a Violeta Niebla (intérprete, dirección de producción y asistencia de dirección), y Ramón Gázquez (intérprete y asistencia de dramaturgia).

Además, cuenta también con Ximena Carnevale (flowmotion danza), Cinthia Pingel (vestuario), O-SH Studio (espacio escénico), Víctor Jiménez (espacio lumínico), Juan Diego Calzada (espacio sonoro) y Daniel Blacksmith (sonido).

Galardonada con el Premio Max a mejor espectáculo revelación 2022, premio Ojo Crítico de las artes escénicas 2022 y mejor interpretación por los VI Premios Ateneo por su éxito anterior Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, Alessandra García llega a este nuevo proyecto como artista residente del Soho durante esta temporada.

Su trayectoria destaca por transitar entre el teatro participativo, relacional y las artes vivas desde una mirada profundamente personal y poética, ha indicado desde el teatro en un comunicado.

Su trabajo explora el humor, la intimidad, el espacio y la relación directa con el público, construyendo piezas donde conviven la autobiografía, la reflexión colectiva y la experimentación escénica; una faceta que compagina con la dirección del Festival de Escena Viva Autóctonxs, que celebra este año su quinta edición.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, han precisado desde el teatro.