Alessandra García, ganadora de un premio Max, estrena en el Teatro Soho de Málaga '¿Tú sabes lo que es una posidonia?'

Alessandra García durante la presentación de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Alessandra García ha presentado este jueves en el Teatro del Soho CaixaBank su nueva obra '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', una pieza inédita que se estrena el próximo 24 de septiembre y que estará en cartel hasta el domingo 27. Es la primera propuesta de la creadora malagueña tras su exitoso 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', con el que fue galardonada con el Premio Max al Mejor espectáculo revelación en 2022.

El propio Teatro del Soho realiza la coproducción de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', una propuesta escénica que, según un comunicado de la entidad, "plantea la ruptura de la artista con el teatro a través de una conversación íntima que cambiará su modo de hacer para siempre, y de la cual el espectador será testigo".

Según las propias palabras de la artista malagueña, "esta obra nace de querer hacer otro tipo de cosas fuera de un escenario, me apasiona habitar la naturaleza y la realidad, y para ello tenía que decir adiós". "Son tres rupturas al mismo tiempo: la ruptura con la intérprete que estudió en una escuela de arte dramático, la ruptura con el edificio teatral a la italiana y la ruptura con mi expareja", ha expresado.

Durante la presentación, la creadora, directora e intérprete de la obra ha invitado al equipo creativo a subir al escenario, en su mayoría andaluces afincados en Málaga, formado por Violeta Niebla (intérprete, dirección de producción y asistencia de dirección), Ramón Gázquez (intérprete y asistencia de dramaturgia), Ximena Carnevale (flowmotion danza), Cinthia Pingel (vestuario), O-SH Studio (espacio escénico), Víctor Jiménez (espacio lumínico), Juan Diego Calzada (espacio sonoro) y Daniel Blacksmith (sonido) y Jorge Acanto (visuales).

Violeta Niebla, por su parte, ha adelantado que estarán en gira próximamente en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y en el Teatro Central de Sevilla. "Como la obra representa una despedida con el teatro, Alessandra intentará decir adiós a todos los teatros posibles", ha apuntado.

Ramón Gázquez ha añadido: "Estoy disfrutando mucho compartiendo escenario con Alessandra García y Violeta Niebla. Como creador nunca he estado tan expuesto como ahora, estoy aprendiendo la vulnerabilidad del cuerpo del intérprete".