Alhaurín el Grande (Málaga) decreta un día de luto oficial tras la muerte de dos adolescentes en un incendio en una casa

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha decretado que este próximo viernes, 26 de diciembre, sea día de luto oficial en este municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce donde en la mañana de este jueves han fallecidos dos adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, en un incendio en una vivienda.

"Con un sentimiento de dolor y consternación, toda la Corporación municipal desea expresar su más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas", señala el Consistorio en un comunicado oficial emitido tras este suceso.

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, se ha personado en el lugar de los hechos en la calle San Rafael, y ha decretado un día de luto oficial en el municipio para el día 26 de diciembre "como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas".

Por último, el comunicado recoge que el agradecimiento por "el interés y las condolencias transmitidas por la Junta de Andalucía hacia los familiares de las víctimas en este difícil momento". "Todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor y ofrece su apoyo a la familia de los menores, quienes se han visto trágicamente afectadas por esta terrible pérdida", concluyen.

En cuanto al suceso, sobre el que la Guardia Civil ha abierto una investigación, cabe recordar que este jueves varios testigos han dado la voz de aviso al teléfono 112 a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.

La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que dos jóvenes adolescentes de 15 y 16 años, chico y chica, han fallecido en este suceso. Además, la vivienda de dos plantas ha quedado gravemente dañada por el incendio, llegando a colapsar el techo.

Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación en torno a este suceso para dilucidar las circunstancias en las que se ha producido el mismo. Fuentes del cuerpo armado no han ofrecido más datos en tanto que no se conozcan las autopsias y posibles causas del fallecimiento de las víctimas.