Almogía (Málaga) homenajeará a tres vecinos deportados a campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial

Imagen promocional del acto que rendirá homenaje a tres vecinos de Almogía deportados a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. - AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA

ALMOGÍA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía, junto con la Asociación de Memoria Histórica de este mismo municipio, tiene previsto homenajear a tres de sus vecinos que fueron deportados a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Según han informado desde el Consistorio, la acción tendrá lugar el próximo sábado, 13 de septiembre, a las 12.00 horas cuando se coloquen las placas Stolpersteine ("piedras del tropiezo) en la plaza del pueblo.

El Ayuntamiento ha hecho una invitación a los vecinos a participar en este homenaje que han calificado de "acto de gran relevancia, un homenaje que trasciende fronteras" y que recuerda a Rafael Martín Morales, Pedro Leiva Pino y Pedro Díaz González.

En cuanto a las Stolpersteine explican que se trata de pequeñas placas de latón, que forman parte de un movimiento con inspiración europea, impulsado por el artista Gunter Demnig. Por toda Europa, recuerdan a las víctimas del nazismo justo en el lugar donde vivieron.

"Ahora, Almogía se suma a esta conmovedora red de memoria. Nos honra convertirnos en el segundo municipio de la provincia de Málaga en rendir homenaje de esta forma. En nuestra plaza quedarán grabados para siempre los nombres de tres vecinos deportados a campos de concentración. Porque la memoria no entiende de fronteras, y recordar es nuestro compromiso", concluyen.