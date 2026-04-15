Alumnos de ESO participarán en el escape room virtual 'Málaga Top Secret 3' con motivo del Día de la provincia de Málaga

Un millar de alumnos de ESO podrán participar en el escape room virtual ‘Málaga Top Secret 3’ con motivo del Día de la Provincia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un millar de alumnos de ESO podrán participar en el escape room virtual 'Málaga Top Secret 3' con motivo del Día de la Provincia. Se celebrará el 24 de abril, y los centros educativos pueden inscribirse hasta el martes 21 a las 15,00 horas en https://www.diverxiaconsulting.com/malaga-top-secret-3/

Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, que ha explicado que se trata de la tercera edición de esta iniciativa en la que los escolares malagueños "podrán demostrar sus conocimientos sobre la provincia".

El 24 de abril, dos días antes del Día de Málaga, tendrá lugar esta gran quedada educativa virtual en la que los participantes aprenderán y trabajarán en equipo para conseguir los retos finales. Durante dos horas, de 9,00 a 11,00 pondrán a prueba su creatividad y conocimientos sobre cultura, gastronomía, deporte o turismo en la provincia.

"Es una actividad muy interesante en la que fomentamos los conocimientos de nuestra provincia para los jóvenes, pero además no solo comprobaremos cuánto saben sobre nuestra tierra, sino que trabajarán competencias transversales como la creatividad, capacidad analítica, resiliencia, comunicación y sobre todo mucho trabajo en equipo", ha apuntado Santaolalla.

Se repartirán 1.600 euros en premios para los tres primeros equipos y para el centro con más participantes. Además, el centro del equipo ganador y el que más inscritos aporte a la actividad serán los primeros en participar en una nueva actividad que pondrá en marcha la Diputación para que los escolares conozcan su sede e instalaciones durante las últimas semanas de mayo.