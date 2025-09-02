Alvama Ice con Los 40 Sessions y 'La Noche es Comedia' llegan el fin de semana a Marenostrum Fuengirola (Málaga)

FUENGIROLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola acogerá el fin de semana dos eventos en sus dos escenarios, como es el Alvama Ice con Los 40 Sessions, con un fin solidario, y 'La Noche es Comedia' con importantes humoristas del panorama nacional.

Así, desde la organización han informado en una nota que el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) junto a Alvama Ice, Los 40 Sessions y el recinto fuengiroleño, se unen para celebrar, este sábado, 5 de septiembre, un evento benéfico donde lo recaudado se destinará íntegramente a beneficio de las asociaciones AVOI, CUDECA Y AECC.

Con este evento, Marenostrum Fuengirola muestra "su lado más solidario". Desde las 19.00 horas sonará la música en el recinto ante más de 10.000 personas que adquirieron su entrada simbólica a dos euros, y que se destinará a beneficio de dichas asociaciones. Además, se ha habilitado un donativo de fila 0 para aquellas personas que no puedan acudir y que quieran apoyar a las entidades.

El domingo 6 de septiembre cerrará la jornada del fin de semana 'La Noche es Comedia', con seis cómicos como son Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Miguel Ángel Martín, Tomás García, Miki Dkai y Eva y Qué.

Será el escenario Fundación Unicaja/Castillo Sohail el que recibirá el talento de estos artistas y las risas de los asistentes "en la noche más divertida de la temporada en Marenostrum Fuengirola 2025", han destacado.