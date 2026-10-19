Amenaza de muerte a una médica en Málaga a la que exigió ser derivada a un especialista de forma preferente

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MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una paciente ha amenazado de muerte a una médica de un centro de salud de Ciudad Jardín, en Málaga capital, a la que le exigió ser derivada a un especialista de forma preferente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de octubre, según han indicado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado. La mujer asistió a su cita médica en el centro de salud Ciudad Jardín y mientras la facultativa le atendió le exigió ser derivada a un especialista de forma preferente, pese a que ya había sido solicitada previamente y se encontraba a la espera de ser citada.

La doctora le explicó esta circunstancia, aunque la usuaria no estaba conforme y le "amenazó de muerte, lamentándose de no tener en ese momento un cuchillo para matarla", han indicado desde SMM.

Tras ello, la facultativa avisó a la Policía Nacional que se personó en el centro de salud, pero la agresora ya no se encontraba allí, e interpuso una denuncia.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha criticado "una vez más este caso de violencia a una facultativa" y ha exigido a la Administración "medidas que velen por la seguridad de sus trabajadores, que ya de por sí soportan una presión asistencial y una sobrecarga laboral sobredimensionada". Por ello, han celebrado este lunes una concentración en la entrada del centro sanitario.

Por último, han recordado que, en este año 2026, el SMM ha contabilizado un total de 47 agresiones, tanto físicas como verbales, en la provincia de Málaga.