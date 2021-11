Amparo Rubiales reivindica el "poderío" actual de las mujeres en el PSOE: "No podéis imaginar la pelea que ha exigido"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de la Junta y expresidenta del PSOE-A Amparo Rubiales ha reivindicado este sábado el "poderío" de las mujeres en el actual PSOE tanto a nivel federal como andaluz y ha advertido a las mujeres socialistas que "no podéis imaginaros lo que ha sido la pelea por conseguir presencia de mujeres en los órganos del partido".

Rubiales se ha pronunciado de este modo durante su participación en el ágora 'Somos feministas', celebrado de forma paralela al XIV Congreso del PSOE-A, junto a la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Andrea Fernández; al ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género adscrito al Ministerio de Igualdad Miguel Lorente; y a la europarlamentaria Lina Gálvez, con la alcaldesa de Benaoján (Málaga), Soraya García Mesa, como moderadora.

Después de su protagonismo en la inauguración del Congreso, en la que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha avanzado que será encargada de reactivar la Fundación Alfonso Perales junto al expresidente de la Junta Rafael Escuredo, Rubiales se ha mostrado convencida de que Espadas le ha pedido que subiera al escenario junto a los participantes en el congreso fundacional de la federación andaluza del PSOE hace 44 años porque "daba pánico ver a todos hombres sólo con seis hombres" aunque ella no participó en aquel cónclave.

La que fuera primera mujer consejera en la Junta de Andalucía ha reivindicado que el PSOE "es el partido feminista y de la igualdad", como lo evidencia la mayoría femenina en las intervenciones en la sesión inaugural del Congreso Regional con Ángeles Férriz, María Jesús Montero y Adriana Lastra o en el actual Consejo de Ministros, pero ha recordado la "pelea" que ha exigido "conseguir presencia de mujeres en los órganos de este partido".

"Conseguir la cuota del 25% nos pudo costar la misma vida, primero no era obligatorio, luego sí pero no en puestos de salida y finalmente logramos las listas cremallera, que las tenemos y hay que defenderlas", ha subrayado antes de advertir a las mujeres socialistas de que "o nosotras peleamos por nosotras o no nos van a dar nada".

Rubiales ha cerrado su intervención reivindicando el "poderío" de las mujeres socialistas y garantizando que "vamos a seguir reivindicando hasta que la igualdad entre hombres y mujeres sea real".