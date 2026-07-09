Amplían los efectivos por tierra y los medios aéreos que trabajan en el incendio forestal en Benahavís

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha informado de que son 110 efectivos por tierra y 13 los medios aéreos, que trabajan para controlar el incendio declarado este jueves en la zona de la urbanización Montemayor de la zona de las localidades malagueñas de Estepona y Benahavís.

Así, según han informado desde Infoca a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, consultado por Europa Press, en las tareas de extinción del incendio, inicialmente localizado en Estepona y ahora en Benahavís, trabajan 110 efectivos por tierra y cuatro autobombas, además de la unidad médica.

Asimismo, hay desplegados dos aviones de carga en tierra, otros dos anfibios ligeros y uno pesado del Ministerio de Transición Ecológica; así como otro de coordinación, junto a un helicóptero ligero, tres semipesados --uno del ministerio--; dos pesados y uno de mando.

El fuego se declaró a las 16,38 horas y sobre las 17,30 horas el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio, que ha obligado al desalojo preventivo de viviendas y que mantiene cortada la AP-7 en el entorno.

Así, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sanz ha precisado que se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas en la zona del Parque Botánico Country Club, en el término municipal de Benahavís. Además, ha pedido que no acercarse a la zona del fuego y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".