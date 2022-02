Anastacia actuará en junio en Starlite

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anastacia subirá el 10 de junio al escenario de Starlite Catalana Occidente, que se celebrará en verano en el municipio malagueño de Marbella.

Anastacia, artista que posee una de las voces más reconocibles de nuestro tiempo, regresará al Festival tras su visita en 2017 y ofrecerá a sus seguidores un concierto dentro de su 'I'm Outta lockdown 22nd Anniversary tour'.

Su carrera iniciada en el año 2022 cumple 22 años. Cuenta con una decena de álbumes publicados, entre los que destacan grandes hits universales como 'I'm Outta Love', 'Left Outside Alone', 'Paid My Dues', 'One Day In Your Life', 'Stupid Little Things' or 'Caught In The Middle', entre otros muchos.

La voz y mezcla de estilos musicales ha llevado a Anastacia a crear su propio estilo, al que ella misma denominó 'sprock', una combinación de soul, pop y rock, que la ha llevado a ser conocida también como la reina de este particular estilo.

La actuación de Anastacia viene a sumarse al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2022 integrado hasta la fecha por Serrat, Pablo Alborán, God Save the Queen, Camilo, Sebastián Yatra, Sara Baras, Carlos Rivera, C. Tangana, Diana Krall, Vanesa Martín, Calamaro, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons Live Project, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jason Derulo, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín y Ana Torroja, entre otros.