Por Andalucía critica "chantaje" de Trump y "silencio cómplice" de Moreno ante la vulneración del derecho internacional

El candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado este miércoles "el chantaje al que Donald Trump ha sometido a nuestro país en el día de ayer por el capricho que ha tenido de, saltándose el sector del derecho internacional, invadir colegios, hospitales, matando a niños, a niñas, a ancianos, a ancianas en Irán".

Para el líder de izquierdas, "lo que está haciendo Trump y el chantaje que ha hecho España al intentar generar un bloqueo económico en nuestro país, rompe con el derecho internacional y con los acuerdos alcanzados en términos internacionales a lo largo del siglo XX. Nos parece un disparate intentar saltarse cualquier soberanía que pueda tener cualquier país, en este caso el nuestro".

"Nuestra posición es clara, que se respete el derecho internacional y que los conflictos de manera unilateral no son salidas para arreglar otro tipo de problemas", ha expresado.

En este punto, se ha mostrado muy crítico con las posiciones de PP y Vox respecto a las declaraciones de Trump: "No entendemos la posición de PP y Vox cuando se dan golpes de pecho con la bandera de España pero cuando viene un país como Estados Unidos a entrometerse en nuestros asuntos, saltándose nuestra soberanía, PP y Vox prefieren, defender a un tirano como Donald Trump que a los propios intereses de su propio país", ha criticado.

Alba también ha señalado a Moreno Bonilla que "tiene un silencio cómplice, mirando para otro lado y siguiendo los cauces de Génova en Madrid sin mirar los intereses de Andalucía. Todo el mundo sabe que Andalucía es una tierra de paz, algo que va en nuestra cultura, y entendemos los conflictos internacionales dentro de un derecho que ha de respetarse".

Por último, el candidato de Por Andalucía ha señalado que "no haber permitido el uso de las bases de Rota y Morón para ningún tipo de actividad bélica o que pueda significar muerte, destrucción o asesinatos en otras partes del mundo puede enfadar a Trump, pero nosotros apostamos por la paz y por el No a la Guerra".