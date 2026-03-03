El Centro Andaluz de las Letras invita a Lola Pons para conversar sobre la presencia femenina en el paisaje lingüístico

Archivo - Lola Pons Rodríguez en una imagen de archivo - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza dentro del programa de actividades conmemorativas del Día de la Mujer una conferencia de Lola Pons, filóloga y profesora española, catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla.

Bajo el título 'Memoria textual de la mujer en el paisaje lingüístico' Pons revisará la presencia de la mujer como creadora, comentadora o tema del propio paisaje lingüístico en fuentes del pasado.

La actividad está prevista en el Centro Andaluz de las Letras el miércoles 4 de marzo a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la Junta en un comunicado.

Lola Pons, Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes 2021 y Premio de Periodismo Manuel Azaña 2019, ofrecerá indicios de la presencia femenina en el paisaje lingüístico conservado, como escritos de ellas o contra ellas que permitirán revisar cómo las mujeres han aparecido en el paisaje de otro tiempo y mostrará cómo lo que se escribe en la calle es, de ayer a hoy, un archivo privilegiado de las jerarquías y las transformaciones sociales. La experta se valdrá de inscripciones, fotografías antiguas, publicidad de otros tiempos y textos diversos.

Lola Pons Rodríguez es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Sevilla. También ha ejercido como docente de Dialectología e Historia del Español en las universidades de Tubinga y Oxford. Su investigación se centra en la historia del español, con especial atención a fenómenos de sintaxis, y en el estudio de la variación lingüística actual, especialmente a través del paisaje lingüístico.

Ha dirigido seis proyectos de investigación y varias tesis doctorales y ha sido la comisaria científica en Andalucía del V Centenario de Elio Antonio de Nebrija. Colabora habitualmente en medios de comunicación como 'El País', Cadena Ser, Canal Sur o Archiletras. Es socia de honor de la Unión de Correctores del Español y académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua.

El Centro Andaluz de las Letras desde su génesis desarrolla una línea programación transversal con perspectiva de género que busca visibilizar el talento creativo de las mujeres y contribuir a la difusión de la obra literaria de autoras andaluzas, nacionales e internacionales.

Así, el Centro se suma con esta conferencia al programa de actividades que la Consejería de Cultura y Deporte desarrolla cada año en relación al Día de la Mujer en toda la comunidad andaluza.