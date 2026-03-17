Por Andalucía crítica el modelo sanitario del "sálvese quien pueda" y exige inversión pública - POR ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha expuesto que Andalucía se está convirtiendo "en el terreno donde los especuladores y las grandes empresas pueden hacer negocio a costa del sudor y del trabajo de la mayoría de los andaluces y las andaluzas"; a la vez que ha criticado el modelo sanitario del "sálvese quien pueda" ya ha exigido inversión pública.

"Vemos cómo Málaga es el chivo expiatorio de las políticas que el PP y Moreno han ido desarrollando a lo largo de estos últimos años y cuya línea estratégica es vender nuestra tierra", ha subrayado Alba, para, a continuación, criticar que "los servicios públicos se están vendiendo a fondos especuladores, que están haciendo de sectores estratégicos, como el transporte o la vivienda, un auténtico negocio a costa de lo que es de todos y de todas".

Tras su participación en un encuentro en defensa de la sanidad pública en Antequera, Alba ha dicho que para Por Andalucía el eje vertebral del proyecto político es "recuperar para los andaluces lo que es nuestro" y, en ese sentido ha dicho que van a elaborar el programa electoral con el que se van a presentar a las siguientes elecciones autonómicas.

"Nos estamos reuniendo a lo largo de toda Andalucía con distintos colectivos y movimientos, de manera sectorial, y el caso de Antequera es tocar un tema que es clave para la izquierda andaluza y para Andalucía, que es la sanidad", ha remarcado.

El candidato de la coalición de izquierdas ha apuntado que "gracias al afán de venderlo todo de Moreno, la sanidad se ha convertido en otro nicho de negocio donde los especuladores hacen fortuna y Moreno les pone la alfombra roja para que engorden sus bolsillos" y ha señalado el número, cada vez mayor, de personas que "se ven obligadas a tener que hacerse seguro privado para poder tener un mínimo de asistencia, cuando debería de ser un derecho garantizado".

Alba también ha incidido en la falta de infraestructura "tanto en atención primaria como en la especializada" y en cómo "para muchas familias, la espera para cualquier tipo de intervención quirúrgica o operación es de años como resultado de la falta de inversiones públicas por parte de Moreno Bonilla".

Por último, Alba incidido en que "esto responde a un modelo, el modelo de la privatización, el modelo de la entrega de la sanidad pública a los grandes fondos de inversión" y ha resaltado la necesidad de "mejorar la sanidad y, sobre todo, garantizarla como un derecho, que es lo que estamos perdiendo poco a poco a causa del modelo del 'sálvese quien pueda' que ha implantado Moreno Bonilla en Andalucía, que se reduce a 'el que tenga dinero, que tire hacia adelante, y el que no tenga dinero que se busque la vida'", ha concluido.

Por su parte, Pilar Ruiz, concejala de IU en el Ayuntamiento de Antequera ha denunciado el deterioro al que está sometiendo Moreno a la sanidad pública y ha recalcado que hay que "seguir luchando por una sanidad pública" y que "desde Por Andalucía seguimos defendiendo que nuestra sanidad sea una sanidad de calidad y de referencia para el resto".

Asimismo, Juan Carlos Navas, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores sociosanitarios de CCOO de Málaga, ha incidido en el deterioro progresivo de la sanidad pública "sobre todo en las zonas rurales, como es esta comarca, en Antequera" y ha lamentado que "vemos cómo perdemos en nuestros Consultorios y Centros de salud pediatras, médicos de familia y especialidades médicas a nivel hospitalario".

"Venimos a presentar 124 propuestas para la mejora de la atención primaria y que servirían para reforzar ese servicio de salud que ahora mismo en nuestras zonas rurales está en peligro. Si no se toman cartas en este asunto probablemente haya reducción de días en los que se atienda en los centros médicos o incluso cierre de centros y consultorios médicos", ha concluido.