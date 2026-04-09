Por Andalucía dice que Moreno "pagará la factura por destrozar" la sanidad pública el próximo 17M

El candidato de Por Andalucía en la provincia de Málaga, Ernesto Alba, en un acto en Fuengirola junto con el portavoz del grupo municipal Hacemos Fuengirola, José Miguel López, y la concejala del mismo grupo, Sheila Jiménez, - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha señalado este jueves que el próximo 17 de mayo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "pagará la factura por destrozar" la sanidad pública.

Así lo ha señalado el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Ernesto Alba, al tiempo que ha explicado que el próximo domingo, 12 de abril, "estaremos en Málaga movilizando y luchando por lo que creemos que es justo, que es una sanidad pública para todas y para todos en igualdad de oportunidades".

Así, ha criticado que "el Partido Popular y Moreno han convertido la sanidad pública en un auténtico desastre, pero todo a base de un plan, fortalecer la sanidad privada".

De igual modo, el candidato de la coalición de izquierdas ha señalado que "a día de hoy solamente tenemos que ver el deterioro que está sufriendo la sanidad pública en Andalucía por el plan de Moreno de entregarlo a la privada". "Largas listas de espera, falta de profesionales, condiciones laborales precarias, falta de infraestructuras, en definitiva, una sanidad que para que te den cita en un especialista tienes que esperar meses, incluso años, para que te puedan atender", ha enumerado.

"No estamos hablando de hacer una carretera, estamos hablando de la vida de los andaluces y de las andaluzas. No es justo, no es democrático que un andaluz y una andaluza, o un malagueño y una malagueña, dependan de las cuentas bancarias para saber si la pueden operar o si no la pueden operar. Tenemos que garantizar el derecho a la sanidad y eso significa que no tenemos que estar obligados a tener que sacarnos seguros privados para que nos atiendan en la sanidad", ha criticado.

De igual modo, Alba ha señalado que "Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma donde más han crecido los seguros privados de toda España. Moreno tiene que dar cuenta del desastre en el que nos está metiendo a los andaluces y las andaluzas con la sanidad pública".

"Un derecho que debería de ser universal y que al final, para lo que está quedando, para que las grandes empresas privadas, los grandes fondos de inversión, ganen millones de euros a costa del pueblo trabajador", ha apostillado.

Por ello, Alba ha incidido en que "nosotros lo tenemos claro. Si el 17 de mayo la gente nos da la confianza para poder gestionar la sanidad en Andalucía, vamos a fortalecer la atención primaria. También aumentaremos las plantillas de médicos para que nos atiendan en condiciones y con condiciones laborales dignas y no precarias. Además, incorporaremos al sistema público de salud la odontología y la salud mental".

Por último, Alba ha destacado que "en Por Andalucía estamos dispuestos a que si gobernamos, en Andalucía se dé un proceso en el que todo lo que Moreno Bonilla ha privatizado vuelva a las manos de las que nunca tuvo que salir, que es la sanidad pública y el sistema público andaluz".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Hacemos Fuengirola, José Miguel López, se ha referido al 17 de mayo como la fecha en la que "los fuengiroleños y las fuengiroleñas tienen una cita en la que van a decidir si quieren que la sanidad pública siga privatizándose y deteriorándose o si quieren que Por Andalucía esté en el gobierno de la Junta de Andalucía y empieza a revertir todas esas políticas nefastas que Moreno Bonilla ha estado poniendo en marcha mientras ha sido presidente de la Junta de Andalucía".

López ha instado a la ciudadanía de Fuengirola a que el 17 de mayo "le pasen la factura a Moreno de sus mentiras porque ha mentido a Fuengirola, ha mentido a los fuengiroleños y fuengiroleñas", ha añadido y ha aludido a las fechas en relación con el Hospital Fuengirola-Mijas.

Por último, la también concejala del grupo municipal Hacemos Fuengirola, Sheila Jiménez, también ha criticado que "la situación sanitaria en Andalucía no da más. Ahora mismo es la peor valorada de todo el Estado español, y quien piense que cuatro años más de gobierno del Partido Popular puede revertir y no cargarse por completo nuestra sanidad, no está entendiendo la gravedad del asunto".

Por ello, Jiménez ha hecho un llamamiento a que "este 12 de abril, el próximo domingo, todos los vecinos de Fuengirola tienen que acudir a la manifestación que tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de la Marina, en la capital".

