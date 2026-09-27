Por Andalucía exige a la Junta una "solución inmediata para garantizar la seguridad" del alumnado de Benaoján

Ernesto Alba - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) - 0

El parlamentario de Por Andalucía por Málaga Ernesto Alba ha exigido este domingo a la Junta una "solución inmediata para garantizar la seguridad" del alumnado de Benaoján (Málaga).

Alba ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento tras reunirse con las familias del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján, que mantienen un encierro en el ayuntamiento ante "el retraso de unas obras que comprometen la seguridad del alumnado".

El parlamentario andaluz ha exigido a la Junta "todos los informes técnicos, explicaciones claras y una solución inmediata que garantice la escolarización en condiciones seguras". "Hemos venido a Benaoján a escuchar a las familias y a conocer de primera mano la situación que están viviendo los, aproximadamente, 130 niños y niñas de este colegio. La conclusión que sacamos es que cuando hablamos de la seguridad de menores, no puede haber lugar para la incertidumbre", según ha señalado.

El parlamentario de Por Andalucía ha indicado que "la Junta de Andalucía sostiene que existen condiciones suficientes de seguridad para mantener la actividad educativa en las zonas habilitadas, pero las familias nos han trasladado que existen otros informes técnicos que plantean dudas sobre el estado del edificio".

"Nosotros creemos que se deben poner todos los informes encima de la mesa, hacerlos públicos y explicar técnicamente cualquier discrepancia. Pero hay algo todavía más importante, y es que mientras este problema no se solucione, estos niños y niñas tienen que seguir estando escolarizados", según ha señalado.

En su opinión, la Junta tiene "la obligación de garantizar dos cosas al mismo tiempo, por un lado la seguridad y el derecho a la educación". Por otro, según ha dicho, si el colegio "no puede utilizarse con todas las garantías mientras continúan las obras o se aclaran las dudas técnicas, hay que buscar inmediatamente unas instalaciones alternativas".