Andalucía Film Commission recibe el Premio a la Mejor experiencia de turismo de pantalla en MAFIZ

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Film Commission ha recibido este miércoles en el marco de MAFIZ del 29 Festival de Málaga, el premio otorgado por Spain Film Commission a la Mejor experiencia de turismo de pantalla 2025 por el proyecto 'La Gran Ruta de Cine por Andalucía', una iniciativa desarrollada junto a Turismo Andaluz, de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

El acto tuvo lugar en la Sede de la Oficina de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga. La entrega del galardón la hizo Juan Manuel Guimerans, presidente de Spain Film Commission, y fue recibido por Gemma del Corral, directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, y por Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission.

Durante el discurso de agradecimiento, Del Corral ha destacado la estrecha colaboración entre Turismo Andaluz y Andalucía Film Commission, desde hace más de 20 años, "siendo pioneros en el desarrollo de estrategias de turismo cinematográfico".

Este reconocimiento pone en valor una propuesta que ha contribuido a posicionar Andalucía como gran escenario de rodajes y a impulsar un modelo de turismo cinematográfico y cultural que invita a descubrir la riqueza, diversidad y singularidad de Andalucía, sus localizaciones, su patrimonio, su identidad cultural y la huella que el cine ha dejado en el territorio.

A través de este proyecto, Andalucía se presenta como un territorio donde el audiovisual y el turismo se unen para ofrecer al visitante una experiencia vinculada al cine y a las localizaciones que han formado parte de producciones nacionales e internacionales.

Con este premio, Spain Film Commission distingue la labor que desempeñan ambas instituciones en el impulso del turismo cinematográfico en la comunidad andaluza, una línea de trabajo estratégica que refuerza el posicionamiento de Andalucía como destino de cine y como referente en el desarrollo de experiencias turísticas ligadas a la pantalla.