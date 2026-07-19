Por Andalucía Málaga reclama en el Parlamento un "refuerzo urgente" de la sanidad en Alameda y la comarca de Antequera

Imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA MALAGA

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha advertido de que "la gente de la Comarca de Antequera y de Alameda está cansada de ser ciudadanos de segunda solo por vivir en el interior de Andalucía y en un pequeño municipio. Es intolerable que la posibilidad de acceder a unos servicios públicos de calidad dependen en Andalucía, y en la provincia de Málaga, del código postal. La sanidad y la educación son verdaderamente universales cuando son públicos y cuando su acceso esté garantizado viva uno donde viva, venga uno de donde venga". De esta manera, ha señalado que reclamará en el Parlamento un "refuerzo urgente" de la sanidad en Alameda y la comarca de Antequera.

Asimismo, ha señalado que "el PP y Vox no paran de llenarse la boca cuando hablan del mundo rural y de campo, pero después, cuando gobiernan, no hacen nada para facilitar la vida en las comarcas rurales del interior de Andalucía. El ayuntamiento de Alameda, su alcalde, su consejo de Gobierno local, llevan años peleando para una mejora sustancial de los recursos sanitarios en el municipio, y es evidente que, como en otros muchos municipios del interior, Alameda también presenta una considerable falta de recursos y de profesionales que puedan garantizar una atención sanitaria suficiente en todo el término municipal y en toda la comarca de Antequera".

"Por esto, desde Por Andalucía hemos registrado una iniciativa en el Parlamento para exigir a la Junta que cumpla con las necesidades de la población del municipio y de la comarca en materia sanitaria. Más recursos, más personal y más equipación", ha afirmado.

Del mismo modo, ha añadido que "en definitiva, una mayor presencia de lo público para cuidar y proteger a nuestra gente como llevan pidiendo los vecinos y las vecinas de los municipios de la comarca. Ya que últimamente se habla mucho de prioridad, sin duda, la principal por parte de la Junta, debe ser atender a sus competencias y sus obligaciones en materia de educación y salud".

Así, los acuerdos de la PNL registrada por Por Andalucía plantean un refuerzo integral de la sanidad pública en Alameda y la comarca de Antequera, con más recursos humanos y materiales, una atención primaria suficiente y una mejora clara en la cobertura de urgencias. Incluyen la recuperación de ambulancias de soporte vital básico para los municipios de Alameda, Mollina, Fuente de Piedra y Humilladero, garantizando tiempos de respuesta seguros y un servicio equiparable al del resto de Andalucía.

Además, se establece la realización de un estudio técnico en tres meses para evaluar la ampliación del horario del centro de salud de Alameda durante las 24 horas, así como un compromiso de diálogo permanente con ayuntamientos y agentes sociales. Igualmente, plantean que este seguimiento se organice mediante una calendarización detallada que permita evaluar la calidad asistencial y planificar mejoras de forma transparente y continuada.