Por Andalucía presenta una batería de enmiendas al presupuesto de Junta para movilizar más de 2.700 millones en Málaga

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, en una imagen de archivo - IU

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Por Andalucía ha presentado al presupuesto autonómico para 2026 un total de 647 enmiendas que supondrían "un impacto para la provincia de Málaga al movilizar más de 2.700 millones de euros destinados a fortalecer los servicios públicos, combatir la crisis de vivienda, apostando, además, por la profundización en la movilidad sostenible, el empleo de calidad y la lucha contra la desigualdad".

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, organización integrante de la coalición de izquierdas de Por Andalucía, ha incidido en que "presentamos estas enmiendas porque entendemos que hay que realizar un gran esfuerzo que ponga a Málaga en el centro de las prioridades sociales y económicas de Andalucía".

Por ello, ha explicado, "proponemos movilizar directamente 1.201 millones de euros al refuerzo estructural de los servicios públicos, de nuestra sanidad, nuestra educación y de un servicio digno para las personas dependientes".

Morillas ha desglosado las enmiendas enfocadas en ese "refuerzo por lo público" y ha señalado que "ante el estado crítico en el que se encuentra nuestra sanidad pública, a causa de las políticas neoliberales y privatizadoras del Gobierno de Moreno, proponemos una inversión en sanidad de 500 millones de euros con los que poder contratar a 2.402 sanitarios en nuestra provincia, reforzar la Atención Primaria, y recuperar servicios externalizados como ambulancias, limpieza o Faisen".

La pretensión es, según Morillas, "que nuestra salud deje de ser un negocio de unos pocos y poder recuperar una sanidad pública, universal y de calidad".

EDUCACIÓN

Respecto a la educación, la coordinadora provincial de IU ha señalado que "las enmiendas que hemos presentado movilizarían un total de 284 millones de euros destinados a la contratación de 1.800 docentes, de los que 1.000 se destinarían al alumnado con necesidades especiales".

"Además, se podría ampliar la oferta pública de Formación Profesional y se reforzar la financiación de la Universidad de Málaga con 50 millones de euros. El objetivo debe ser reducir ratios y atender a la diversidad. Málaga merece una educación pública de calidad y con recursos suficientes", ha detallado.

Desde Por Andalucía también ponen en valor las inversiones en Derechos Sociales con una cuantía de 290 millones de euros para la contratación de 700 trabajadores sociales. Además, se propone destinar 60 millones de euros para ampliar la oferta pública de residencias.

"Queremos que la dependencia deje de ser una lista de espera interminable. Con estas enmiendas damos dignidad a miles de familias", ha destacado Morillas.

VIVIENDA Y MOVILIDAD

Por otro lado, ha incidido en que la vivienda y la movilidad ocupan un lugar central en las enmiendas presentadas por la coalición de izquierdas y ha manifestado que pretenden "movilizar 166 millones de euros para la promoción de 7.500 viviendas de alquiler accesible que serían financiadas mediante el cumplimiento de la ley que obliga a destinar el 70% de los saldos positivos de depósitos de fianzas a políticas de vivienda".

"La vivienda es un derecho, no un lujo. Málaga necesita alquileres asequibles y políticas públicas que lo garanticen", ha afirmado la coordinadora provincial de IU.

En este punto, también ha informado de la propuesta de Por Andalucía para destinar 277 millones de euros en materia de movilidad para mejorar la red de carreteras autonómicas, ampliar el Consorcio Provincial de Transportes y desarrollar una estrategia global para la movilidad metropolitana.

Entre otros proyectos, plantean impulsar la ampliación del metro de Málaga hacia el PTA, Ciudad Jardín y El Palo-Rincón de la Victoria. Para Morillas, "la movilidad metropolitana es una competencia autonómica que no puede seguir siendo ignorada. Málaga necesita un transporte público que vertebre toda la provincia".

En materia de empleo, desde Por Andalucía buscan destinar 600 millones de euros planteando cinco planes específicos de empleo para jóvenes, mujeres, mayores de 30 años, mayores de 40 años y a través de los ayuntamientos, dedicando 240 millones de euros a combatir el paro estructural.

"No podemos resignarnos a que Málaga lidere las cifras de desempleo. Apostamos por diversificar la economía, apoyar al sector primario y avanzar hacia un turismo sostenible", ha apostillado.

De igual modo, la coalición de izquierdas pone el foco con sus enmiendas "en la lucha contra la desigualdad, movilizando 240 millones de euros para combatir la pobreza social y territorial". Además, proponen destinar 280 millones para frenar la despoblación, reforzando el papel de los ayuntamientos en la prestación de servicios.

Al respecto, Morillas ha enfatizado que "frente a la Málaga de dos velocidades, defendemos un municipalismo fuerte que garantice igualdad de oportunidades en todos los barrios y pueblos".

Por último, Morillas ha resaltado que "lo que proponemos es sencillo: dejar de regalar dinero a los más ricos y apostar por lo que realmente importa, que son los servicios públicos y el bienestar de la mayoría social".

Para ello, desde Por Andalucía señalan que "el plan de financiación de dichas enmiendas es claro y viable, centrándose pro una lado en una reforma fiscal que recupere los regalos fiscales a las grandes fortunas, con un impacto de 439 millones de euros en la provincia, la quita de la deuda, que permitiría destinar 407 millones de euros a servicios públicos en lugar de a la banca, cumplir con la Ley de Vivienda, destinando 147 millones a la promoción de vivienda asequible, y a través de la reducción de las privatizaciones para destinar esos recursos al fortalecimiento de lo público", ha concluido.