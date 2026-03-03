Por Andalucía reivindica en una campaña un reparto justo de los cuidados

Por Andalucía lanza en Málaga la campaña 'Pasa el tupper' - IU

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha presentado en este martes la campaña de Por Andalucía 'Pasa el tupper feminista' bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo' con la que reivindican un reparto justo de los cuidados.

Morillas ha indicado que "el tupper es un símbolo de los cuidados, del apoyo mutuo y también de que las redes de mujeres llegan allí donde las instituciones no lo hacen. Son las hermanas, las abuelas, las madres, las amigas o las vecinas, las que asumen los trabajos de cuidados invisibles, no reconocidos, cuando las instituciones, las empresas y los hombres no se hacen cargo de la parte que les toca".

Así, ha subrayado que "si las mujeres dejáramos de pasar el tupper, el mundo se pararía". Si las mujeres dejáramos de asumir ese trabajo de cuidados que es esencial para sostener la vida, directamente el sistema colapsaría".

Por otro lado, ha criticado que "las instituciones y las empresas se están ahorrando muchísimo dinero a costa de la vida, del tiempo y de la salud de las mujeres". Por eso, ha continuado, "con esta campaña lo que estamos haciendo es un llamamiento a compartir y a repartir los cuidados de una manera justa y desde la premisa de la corresponsabilidad".

A su juicio, "es imprescindible que las instituciones, que la Junta de Andalucía, que es la Administración competente, entienda y asuma que los trabajos de cuidados son esenciales para que Andalucía funcione y que, por tanto, tiene que asumir sus obligaciones para garantizar los cuidados como derechos para todas las personas".

"Tenemos muy claro que cuando hablamos de 'Pasa el tupper', lo que estamos es movilizando a cientos de voluntarias y de voluntarias de Por Andalucía que van a llevar la conversación social sobre el reparto de los cuidados a las casas, a las familias, a las puertas de los colegios, a las cafeterías, a los centros de trabajo, lanzando una pregunta que es ¿qué hacemos para garantizar los cuidados como derechos y para que dejen de estar feminizados, precarizados y privatizados?", ha señalado.

También Morillas ha incidido en que "la realidad es que las mujeres seguimos siendo las que sostenemos los cuidados familiares". De hecho, ha dicho, "más del 85% de las excedencias por cuidados se las cogen mujeres y esto repercute directamente en los derechos laborales, las cotizaciones y también en las pensiones a las que accederemos cuando seamos mayores. Y también son las mujeres las que asumen los trabajos de cuidados cuando se producen en el ámbito laboral, siendo mujeres migrantes, teniendo uno de los más altos niveles de economía sumergida y asumiéndolos en condiciones precarias".

Así, ha incidido en que con la campaña lo que proponen es que "los cuidados dejen de penalizar a las mujeres y de ser un factor de desigualdad y de pobreza y empiecen a ser una palanca de derechos, de manera que la Junta garantice el derecho que todas las personas tenemos a ser cuidadas y a recibir los apoyos que necesitamos para tener una vida digna, el derecho a tener tiempo para cuidar y el derecho también a que las personas que trabajan en el sector de los cuidados lo hagan en condiciones laborales dignas".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha remarcado que "hacemos esta campaña desde la ilusión y del compromiso con una doble intención, por un lado, desplegar todo tipo de acciones para la propuesta política feminista que por Andalucía tiene en su elaboración programática y también para que se los vecinos y las vecinas vean en este acto de resistencia, un ejercicio de tejer redes".

"LAS POLÍTICAS DE MORENO ESTÁN AHONDANDO EN LA PRECARIZACIÓN"

Morales ha criticado que "las políticas de Moreno Bonilla están ahondando en la precarización y en la privatización de la prestación de estos servicios que redundan en todas y cada una de las labores de cuidados que se despliegan a lo largo de la vida. Nos encontramos en una insufrible espera para la resolución de la Ley de Dependencia de 19 meses, cuando la propia ley habla de un máximo de seis meses. Esto no es un trámite burocrático, esto supone una agonía real para las familias".

Además, ha incidido en que "la designación de una residencia, está en torno a un año, y ese año de espera, lo sustentan normalmente mujeres, los familiares, que necesitan no solamente cuidar sino también, ser cuidadas".

Ha agregado, asimismo, que "lo mismo pasa con la falta de inversión pública de la Junta en la atención de 0 a 3 años, donde no se está garantizando esa atención desde lo público a nuestros menores, pero tampoco el servicio de integración en la escuela, un servicio absolutamente precarizado y privatizado, y así con todos y cada uno de los servicios que sustentan principalmente las mujeres".

"NECESITAMOS UNA ANDALUCÍA QUE CUIDE A QUIENES NOS CUIDAN"

Por su parte, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha reivindicado que "necesitamos una Andalucía que cuide a las personas y que cuide a quienes nos cuidan, en este caso, a la mayoría de mujeres que se están encargando de algo tan fundamental como son los cuidados".

Alba ha señalado que "desde Por Andalucía entendemos los cuidados como un derecho que debe ser garantizado a través de servicios públicos de calidad, que eviten que sobre las espaldas de las mujeres recaigan todo el peso de lo que tiene que ver con los cuidados, para garantizar una calidad de vida y un bienestar que esa sobre carga, no permite".

De igual modo, ha criticado que "Moreno lo que ha desarrollado en sus años de gobierno ha sido entregar la red pública de cuidados a grandes especuladores y grandes empresas que han deteriorado esos servicios públicos, generando cansancio y sufrimiento para mucha gente".

"Esto lo estamos viendo también con los servicios complementarios educativos. Solamente hay que ver cómo se han privatizado los comedores escolares, las actividades extraescolares, actividades que estaban pensadas para favorecer la conciliación familiar, al final están siendo una carga en los bolsillos de los andaluces y de las andaluzas", ha criticado.

Por último, Alba ha manifestado que "desde Por Andalucía tenemos una propuesta clara para intentar solventar la actual situación y es poner encima de la mesa un Sistema Integral Público de Cuidados, donde se reorganicen de manera justa y se garantice, desde lo público, una corresponsabilidad en la que tanto hombres, empresas e instituciones asuman las distintas tareas".

"Este sistema ha de tener tres elementos claves, en primer lugar que los hombres tenemos que asumir en mayor proporción las tareas, en segundo lugar, que las trabajadoras o trabajadores que se dedican al cuidado tengan una estabilidad y unos trabajos no precarizados y, por último, una gestión pública que asegure que esa red sea un derecho, y no un negocio para especuladores y grandes empresas que vienen a lucrarse con lo que tiene que ser de todas y de todos", ha concluido.