Antequera (Málaga) impulsa Puerto Seco con la primera gran implantación y una inversión de más de 27 millones de euros

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a las obras de la primera fase del Puerto Seco. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha concedido licencia municipal de obras para la construcción del que será el mayor centro logístico de la cadena Supermercados DÍA en Andalucía, promovido por la empresa Grcuar Development S.L., y que se convertirá en la primera gran implantación empresarial en el Puerto Seco

El alcalde, Manuel Barón, ha informado en rueda de prensa de que este proyecto estratégico se ubicará en la parcela 02.A (PLT-02.A), situada en la manzana PLT1-M1.2 de la UE-1 del Plan Especial del Área Logística de Antequera, sobre una superficie de 120.488,27 metros cuadrados, "consolidando así el desarrollo de este enclave como uno de los principales polos logísticos del sur peninsular".

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de 27.552.125,49 euros, lo que supone una de las mayores inversiones privadas recientes en el municipio. La base imponible para los tributos municipales asciende a 27.355.330,90 euros, generando un importante retorno económico para la ciudad.

"Este centro logístico reforzará la posición de Antequera como punto estratégico para la distribución de mercancías, favoreciendo la atracción de nuevas empresas, la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo local", destacan desde el Consistorio.

Y añaden que con esta primera implantación empresarial, el Puerto Seco inicia una nueva etapa "centrada en la atracción de inversiones, la generación de actividad económica y el posicionamiento de Antequera como referente logístico a nivel autonómico y nacional".

Barón ha destacado la importancia de este proyecto para el futuro de la ciudad: "La llegada del mayor centro logístico de DÍA en Andalucía demuestra que Antequera es hoy una ciudad preparada para acoger grandes inversiones, con suelo industrial de calidad y con plena seguridad jurídica", ha dicho.

El regidor ha subrayado también el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento: "Este proyecto es el resultado de años de planificación, gestión y apuesta por el desarrollo económico. El Puerto Seco empieza a dar frutos y lo hace con una inversión muy importante que generará oportunidades para nuestros vecinos".

Y ha añadido: "Seguimos trabajando para que Antequera sea un referente en logística, transporte y distribución, creando empleo y fortaleciendo nuestro modelo de ciudad".