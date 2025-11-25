Antequera (Málaga), reconocida a nivel nacional por su compromiso con la diversidad y la inclusión

Antequera, reconocida a nivel nacional por su compromiso con la diversidad y la inclusión - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha sido distinguido con el premio a la Mejor Institución o Empresa Pública en los XI Premios Fundación Diversidad, un reconocimiento nacional que pone en valor el compromiso del Consistorio con la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión.

La gala, celebrada este martes 25 de noviembre en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, ha reunido a empresas, instituciones públicas, entidades sociales y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el teniente de alcalde delegado de Bienestar Social y Cooperación Ciudadana, Alberto Arana, han asistido en representación del Ayuntamiento para recoger este galardón que reconoce la labor municipal en políticas sociales, diversidad funcional, igualdad de trato, cooperación ciudadana y fomento de entornos inclusivos.

Barón ha mostrado su satisfacción por este nuevo reconocimiento nacional: "El premio que hoy recibe Antequera no es solo un reconocimiento externo, sino la confirmación de que estamos haciendo las cosas bien, con una política social sólida, sensible y comprometida con todas las personas de nuestra ciudad. La diversidad es una fortaleza, y este Ayuntamiento seguirá trabajando para que Antequera sea un referente en inclusión y convivencia", ha señalado.

Por su parte, el teniente de alcalde de Bienestar Social ha señalado que este galardón "pone en valor el trabajo diario de muchas áreas municipales y de colectivos ciudadanos que colaboran en proyectos de atención social, igualdad de oportunidades y bienestar comunitario. Antequera demuestra que las políticas de diversidad no son discursos, sino acciones reales que mejoran vidas".

Con este reconocimiento, han destacado que Antequera "se consolida como una de las administraciones públicas más comprometidas con los valores europeos de igualdad, diversidad e inclusión, reforzando su posición como ciudad referente en cohesión social y buen gobierno".

La ceremonia, organizada por la Fundación Diversidad, ha puesto en valor el papel de las organizaciones que trabajan activamente en favor de la diversidad en España.

El acto, conducido por la periodista Eva Torrents, ha contado con la intervención de representantes de CaixaBank y la Comisión Europea, así como con la conferencia 'El valor de Europa: Unida en la Diversidad', impartida por Dolors Camats. Durante la gala se proyectó un mensaje institucional del director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y se celebró el acto de firma de la Carta de la Diversidad con nuevas adhesiones, entre ellas la del propio Ayuntamiento de Antequera.

La Fundación Diversidad ha resaltado que la diversidad impulsa la innovación, fortalece el clima laboral y contribuye a la sostenibilidad, configurándose como un eje fundamental del progreso social.

El jurado de los XI Premios Fundación Diversidad, compuesto por los miembros del patronato de la fundación, ha evaluado las candidaturas finalistas y reconocido el esfuerzo de entidades de todo el país.

Además del Ayuntamiento de Antequera como Institución o Empresa Pública destacada, fueron premiados Juba PPE (La Rioja) en la categoría PYME, BD (Madrid) como Gran Empresa, Grupo Sifu (Barcelona) como Centro Especial de Empleo, Euro Pool System 'EPG Challenge' (Alicante) en el ámbito cultural o deportivo, y Trabajando en Positivo (Madrid) como proyecto de ONG. La Mención Especial a Persona Relevante en Diversidad e Inclusión fue otorgada a Sara Berbel Sánchez por su trayectoria profesional. La edición ha dibujado un mapa plural y diverso que demuestra que la inclusión avanza con fuerza en España y se consolida como un motor real de transformación social y económica.