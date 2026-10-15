Antonio José, zambombá de Encarni Navarro y Éric-Emmanuel Schmitt se incorporan a la programación de teatros de Málaga

Antonio José, la zambombá de Encarni Navarro, Éric-Emmanuel Schmitt y Gisele Jackson se incorporan a la programación de los teatros municipales de Málaga - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación del Teatro Cervantes y Teatro Echegaray de Málaga incorpora cuatro nuevas propuestas de música y teatro para los próximos meses, entre ellas, Antonio José, la zambombá de Encarni Navarro, Éric-Emmanuel Schmitt y Gisele Jackson.

En concreto, Antonio José presentará Luces compartidas el 14 de noviembre en el Teatro Cervantes; la cantante malagueña Encarni Navarro protagonizará el 3 de diciembre en el Cine Albéniz la gala benéfica La Flor de Oro, y el Teatro Echegaray recibirá al escritor y dramaturgo francés Éric-Emmanuel Schmitt el 11 de febrero con Madame Pylinska y el secreto de Chopin y a Gisele Jackson & The Brooklyn Souls el 18 de febrero con Una noche con alma.

Además, la función de 'Macho: Crónicas de identidad perdida', prevista para el 7 de mayo en este último espacio, queda cancelada y será sustituida por 'Primera parte de la trilogía del absurdo', de Los Torreznos, han indicado en un comunicado.

Bajo la dirección musical de Vic Mirallas, 'Luces compartidas' propone una nueva lectura de diez de las canciones más emblemáticas de la trayectoria de Antonio José, con arreglos que combinan el pop con elementos del jazz, la electrónica y la música urbana.

El proyecto nace de una serie de sesiones grabadas en directo en la sala Galileo Galilei de Madrid, con colaboraciones de artistas como Pablo López, Ara Malikian, Miguel Poveda o María José Llergo. El espectáculo del cantante cordobés llegará al Teatro Cervantes el 14 de noviembre, a las 20,00 horas.

La Navidad llegará al Cine Albéniz de la mano de Encarni Navarro, que protagonizará la gala benéfica La Flor de Oro con su tradicional zambombá.

La cita será el 3 de diciembre, a las 21,00 horas, y su recaudación se destinará a la Fundación Casa Ronald McDonald. El espectáculo recupera la esencia de la Navidad malagueña a través de villancicos populares, composiciones propias y música en directo, con la participación de músicos, coros y bailaores.

El escritor y dramaturgo francés Éric-Emmanuel Schmitt subirá al escenario del Teatro Echegaray el 11 de febrero de 2027 para interpretar Madame Pylinska y el secreto de Chopin acompañado por el pianista Nicolas Stavy.

Estrenada en París en 2021, la pieza está inspirada en la novela autobiográfica del autor y llegará por primera vez a Málaga, en francés con subtítulos en castellano. A través de las singulares enseñanzas de una excéntrica profesora de piano, el espectáculo explora el universo musical de Chopin y su relación con el aprendizaje de la vida.

El soul y el jazz llegarán al Teatro Echegaray el 18 de febrero de 2027 de la mano de Gisele Jackson & The Brooklyn Souls con Una noche con alma. La cantante estadounidense, que ha compartido escenario con figuras como Ray Charles, Donna Summer y James Brown, estará acompañada por Fabio Gorlier al piano, Alessandro Maiorino al bajo eléctrico y Tony Match a la batería. El concierto combinará el soul de Brooklyn con los sonidos del soul jazz en una propuesta marcada por el ritmo y la improvisación.

Por otro lado, la función de 'Macho: Crónicas de identidad perdida', prevista para el viernes 7 de mayo de 2027 en el Teatro Echegaray, queda cancelada. En su lugar, la programación incorporará 'Primera parte de la trilogía del absurdo', una coproducción de Los Torreznos y el Centro Dramático Nacional, estrenada en noviembre de 2025 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

El dúo formado por Jaime Vallaure y Rafael Lamata propone una conferencia performativa que investiga las claves del absurdo y su relación con el comportamiento humano. A través del humor, el lenguaje y la reflexión, el espectáculo plantea cuestiones sobre la inteligencia, las convenciones sociales y la manera de interpretar aquello que no se comprende.

Las entradas para todos los espectáculos salen a la venta este jueves 15 de octubre, a las 18,00 horas, a través de los canales habituales, han detallado.