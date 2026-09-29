Antonio Sevilla (Vox Málaga): "Entendemos la frustración miles de malagueños que no pueden comprar ni alquilar vivienda"

Atención a los medios de Antonio Sevilla y Antonio Alcázar, en Málaga. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox Málaga y diputado autonómico, Antonio Sevilla, ha asegurado, en una atención a medios en la capital malagueña, comprender la "indignación y frustración" de los miles de malagueños que encuentran serias dificultades para comprar o alquilar una vivienda en su propia ciudad.

Sevilla ha incidido en que los elevados precios han convertido el acceso a una vivienda en "uno de los principales problemas para numerosas familias". A quienes ha reiterado el apoyo de su formación: "Desde VOX entendemos y comprendemos la indignación y la frustración de miles de malagueños que tienen un problema muy serio para poder acceder a comprar o alquilar una vivienda en su ciudad".

El presidente provincial de Vox ha considerado "necesarias" las protestas de los ciudadanos ante esta situación, pero ha asegurado que "Vox no va a permitir que la izquierda trate de capitalizar ese descontento".

En este sentido, Sevilla ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de "no haber adoptado durante sus años de gobierno medidas suficientes para paliar el problema de la vivienda".

También ha dirigido sus críticas hacia las administraciones locales gobernadas por el Partido Popular. Como ejemplo, ha citado los ayuntamientos de la capital, Vélez-Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella y Estepona.

Frente a esta situación, Sevilla ha defendido las propuestas de Vox basadas en "aumentar la oferta de suelo, reducir las trabas burocráticas, agilizar la tramitación de los proyectos urbanísticos y rebajar la fiscalidad asociada a la construcción y adquisición de vivienda".

"Hay que construir y, para construir, hay que liberar suelo y ponerlo a disposición. Hay que quitar trabas burocráticas y simplificar la Administración para poder agilizar los proyectos", ha afirmado. Sevilla también ha criticado que determinados desarrollos puedan prolongarse durante años antes de materializarse y ha reclamado que las administraciones faciliten la construcción de nuevas viviendas.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, ha defendido la necesidad de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal.

"Es necesario poner mucho más suelo en el mercado y agilizar toda la tramitación y los expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo", ha señalado Alcázar.

Asimismo, ha denunciado que existen "más de 12.000 expedientes arrinconados y metidos en un cajón" en la Gerencia Municipal de Urbanismo, una situación ante la que reclama una "mayor agilidad administrativa" para favorecer el desarrollo de vivienda en la capital.

Alcázar ha responsabilizado de la situación al Gobierno central y ha señalado al PP y a la Junta de Andalucía por lo que considera una "falta de planificación y anticipación en materia de vivienda".

Finalmente, Alcázar ha destacado "la actividad desarrollada por el Grupo Municipal Vox en Málaga" en la presente legislatura en esta materia y ha asegurado que ha presentado "más de 40 iniciativas" relacionadas con el problema de la vivienda y las dificultades de acceso a la misma.