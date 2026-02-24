La aparición de cucarachas en dos trenes de la red del Cercanías en Málaga cancela seis servicios en la Costa del Sol

Archivo - Imagen de archivo de vagones del tren de Cercanías Málaga de la línea C-1 en la parada del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aparición de cucarachas en dos trenes de la red del Cercanías en la provincia de Málaga y una avería en otro tren han provocado cancelaciones de varios servicios durante la mañana de este martes en las líneas C-1 (Málaga-Fuengirola), por un lado, y retrasos en la C-2 (Málaga-Pizarra), por otro.

Así, y según información difundida por Renfe, al inicio del servicio de Cercanías Málaga de esta jornada "se ha detectado la presencia puntual de cucarachas en dos trenes del servicio de Cercanías Málaga".

La compañía ha puntualizado que, siguiendo los protocolos, ambos trenes han sido retirados del servicio y no han llegado a circular, y desde primera hora de la mañana han estado en proceso de desinfección "para garantizar las máximas condiciones de higiene y seguridad antes de su reincorporación a la prestación del servicio".

Renfe añade que, debido a esta incidencia y a la avería puntual de una tercera unidad, el servicio se ha visto afectado con hasta seis cancelaciones en la línea C-1 que discurre desde Málaga hacia la Costa del Sol Occidental y demoras en la C-2, que va desde la capital hacia el Valle del Guadalhorce.

"Lamentamos las molestias que esta situación haya podido ocasionar a los usuarios", señalan desde Renfe, que precisa que ha estado informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Una vez reincorporados los trenes afectados por estas circunstancia a la circulación, desde las 13.40 horas el servicio de Cercanías Málaga se presta con normalidad.