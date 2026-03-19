APM rechaza "insultos" en redes sociales de ministro Óscar Puente contra periodistas por informaciones sobre AVE directo

Asociación de la Prensa de Málaga - APM

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha manifestado su firme rechazo ante los "insultos" vertidos en redes sociales por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra periodistas de 'La Opinión', 'Sur' y 'Málaga Hoy' "como reacción a una información, que no ha sido de su agrado, sobre la actual situación de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid".

En un comunicado, la APM ha recordado que el ejercicio del periodismo "es un pilar esencial de calidad democrática, estrechamente vinculado a la libertad de prensa y principios de transparencia y rendición de cuentas", por lo que, añaden, "resulta preocupante que el máximo responsable de un ministerio recurra a la descalificación en lugar de fomentar un clima de respeto".

La APM considera que "es necesario preservar a los medios de comunicación y a sus profesionales de la polarización política" y ha recordado que "existen mecanismos más adecuados para aclarar informaciones que se consideren inexactas o incompletas, como el derecho de rectificación".

"Los instrumentos basados en el respeto y en el diálogo son siempre más eficaces y contribuyen a fortalecer la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, evitando la crispación y odio que se alienta desde las redes sociales", señala el comunicado de la APM.

Cabe recordar que el ministro ha publicado en las últimas horas en su cuenta en X diversos mensajes refiriéndose a medios locales que informaban sobre la línea de AVE Málaga-Madrid y su recuperación de la circulación, que será no antes de la última semana de abril.