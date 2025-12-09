Aprobada la actualización del catálogo de edificios de Málaga que incorpora 18 nuevos inmuebles con valor patrimonial

Archivo - Urbanismo, Edificio Usos Múltiples, Ayuntamiento, Licencias - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la actualización del catálogo de edificios protegidos del Plan General de Urbanismo de 2011 que tiene como objeto la protección de bienes y espacios de valor arquitectónico, de acuerdo a los criterios de los técnicos especialistas de la Gerencia de Urbanismo, así como de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y de las propuestas que se han recibido por parte de entidades del ámbito cultural.

Un total de 19 inmuebles han formado parte de esta revisión del Catálogo de Edificios Protegidos y, de ellos, 18 se protegen ya que cuentan con valores patrimoniales relevantes, deben tener una revisión o catalogación específica por ser objeto, posiblemente en un futuro próximo, de actuaciones de rehabilitación, renovación o puesta en uso que puedan afectar a su conservación. También se incorporan aquellos que ya han sido incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha) y que por tanto deben incorporarse o actualizarse al catálogo municipal.

La mayoría de ellos se encuentran en la zona Centro y en la Zona A del catálogo que corresponde al Limonar-Malagueta. De los 18 inmuebles que se protegen de modo específico, 15 de ellos carecían de protección alguna por lo que mediante esta modificación del Catálogo se protegen todos ellos. Sobre cuatro de los edificios se prevé la ejecución de equipamientos, a través de la recuperación de los mismos.

Por otro lado, los otros tres restantes son edificios que tenían protección, pero cuyas fichas se ajustan a la realidad del edificio original/histórico facilitando su puesta en uso.

La última ficha se deja sin efecto por tratarse de un edificio que había sido demolido por ruina declarada en 1984 pero que sin embargo su ficha había permanecido dentro del Catálogo del Pepri Centro.

Los inmuebles que quedan incluidos en esta primera revisión del Catálogo de Edificios Protegidos del municipio de Málaga son: el Edificio Fiat Lux, que no contaba con protección. La protección propuesta es de Grado II; el de la Calle Wad Ras 2 - Edificio Chimenea Fiat Lux; el de plaza Capuchinos 3 - Cuartel de Capuchinos; el de Subida a La Coracha, 1, sin protección actualmente. La protección propuesta es de Grado II; y el de Subida a La Coracha, 2. Sin protección actualmente. Se propone Grado II.

También el de Calle Hoyo de Esparteros 10 - Plaza Arriola 12, que actualmente tiene protección Grado I. Esta modificación incluye la anulación de la ficha que establecía la protección de Grado I ya que debido a su avanzado estado de ruina (declarada en 1984) tuvo que ser demolido, sin que por tanto permanezcan los valores patrimoniales que validaron y justificaron su protección; el de Paseo de Reding, 15, sin protección actualmente. Se propone Grado II; Paseo de Reding, 17-19, sin protección actualmente. Se propone Grado II; Paseo de Sancha, 13 - Escuela de Turismo, sin protección actualmente. Se propone Grado I.

También Calle Maestranza 6 - Edificio Sevillana, sin protección actualmente. Se propone Grado II; calle Monte Sancha, 20, sin protección actualmente. Se propone Grado I; Pintor Joaquín Sorolla, 40. Sin protección actualmente. Se propone Grado II; Pintor Joaquín Sorolla, 42. Sin protección actualmente. Se propone Grado II; Calle Eugenio Selles - "Villa Luisa". Se actualiza la ficha manteniendo la protección de Grado I; Avenida Ortega y Gasset, 20 - Prisión Provincial. Sin protección actualmente. Se propone Grado II.

Y también Avenida Los Guindos, 48 - Centro Cívico Provincial "La Térmica". Sin protección actualmente. Se propone Grado I; Calle Torremolinos 19-21. Se modifica la ficha pasando la protección de Grado I a Grado II; Camino Santa Águeda - Antigua Estación de Ferrocarril. Sin protección actualmente. Se propone Grado II; Paseo Marítimo Ciudad Melilla 23 - Edificio Melilla 31. Sin protección actualmente. Se propone Grado II; y Lagar Pro de Arriba. Sin protección actualmente. Se propone Grado II.

Además, la actualización incluye la modificación del artículo 12.3.2, del PGOU vigente "Niveles de Protección" en lo relativo a la definición del concepto de "Protección Arquitectónica Grado II" y del apartado 2 del artículo 12.3.10 PGOU, sobre actuaciones máximas permitidas, todo ello con el objeto de promover y salvaguardar el patrimonio con mayor concreción y definición.

También se incorporan dos nuevos apartados al artículo 14.1.16 de la normativa del SNU en relación con el 10.2.15 relativo al Patrimonio Arqueológico Emergente, que también se ajusta, al objeto de preservar elementos de interés y edificaciones con valores patrimoniales históricos y etnológicos.

La aprobación inicial de esta Modificación del Plan General supondrá la suspensión cautelar de licencias, aprobaciones y autorizaciones respecto de los inmuebles afectados, lo que implica la aplicación directa y de modo cautelar de esta modificación normativa por entenderse imprescindible para asegurar el mantenimiento de los inmuebles con valor patrimonial que conforman este expediente.

Por ello, las nuevas licencias o autorizaciones que se soliciten deberán dar también cumplimiento a los grados de protección que se proponen en el presente documento, así como tener en consideración la nueva redacción de los artículos que se ajustan y aclaran en el contexto de la modificación.

El plazo de suspensión será de un año desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo de aprobación inicial por parte del Pleno.

ESTUDIOS DETALLE EN DOS PARCELAS Por otro lado, se ha dado luz verde de forma inicial a dos estudios de detalle de dos parcelas, las R15.3 y R21.2, del ámbito Sánchez Blanca para ampliar la edificabilidad de estos suelos donde Pecsa tiene previsto construir 147 viviendas protegidas (74 en una y 73 en otra).

El objeto es ampliar la edificabilidad contemplada en el Plan Parcial, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, que permite el incremento del 20% el número de viviendas y un 10% la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida en todo el suelo urbano existente y el urbanizable en proceso de transformación urbanística que cuente con el proyecto de urbanización aprobado y en ejecución.

Esta parcela formó parte del proceso de licitación para la transmisión onerosa de seis suelos de propiedad municipal en Sánchez Blanca para la construcción de 606 nuevas viviendas protegidas. A cambio, el Ayuntamiento recibirá un total de 73 viviendas, que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En concreto, estas parcelas se correspondieron con el lote seis del que resultó adjudicataria Pecsa para la promoción de 147 viviendas en régimen de venta de precio limitado, ofertando un precio de venta de las viviendas de 2.293,66 euros el metro cuadrado útil. De este lote, el Consistorio recibirá 15.

Ambos tienen por objeto, por un lado el aumento de las alturas de edificación para poder dar cabida al incremento de edificabilidad máxima del 10% que permite el Decreto de la Junta sobre el definido por el Plan de Sectorización, de modo que el techo máximo edificable pasa de 6.783 m2 a 7.461,30 m2 y la altura máxima de planta baja más 3 a planta baja más cinco; y por otro, la reordenación de la huella bajo rasante de la edificación, de manera que no sea necesaria la ejecución de dos niveles de sótano.

Por último en Urbanismo, la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento de la iniciativa para el inicio del trámite del Plan de Reforma Interior del ámbito SUNC-R-LO.7 'Cantimpla' en el distrito Cruz del Humilladero, promovido por Nesma 1923 SL. El objeto es determinar que el instrumento de planeamiento es el adecuado para establecer la ordenación detalle del ámbito, que cuenta con 25.213 m2 con uso residencial.