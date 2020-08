Archero Mañas trae una historia autobiográfica al Festival de Cine de Málaga con ‘Un mundo normal’

MÁLAGA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director Archero Mañas ha presentado este domingo su última película 'Un mundo normal', que compite en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga. El director ha compartido con la prensa anécdotas y curiosidades de la película junto a los actores Gala Amyach, Ernesto Alterio, Ruth Díaz y el productor Gerardo Herrero.

Ernesto (Ernesto Alterio), un director de teatro excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la muerte de su madre. Camino al cementerio roba el ataúd para tirar el cadáver al océano como era su deseo. Su hija (Gala Amyach), cansada de sus locuras, le acompaña con la intención de hacerle cambiar de idea. En el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco y que uno debe ser fiel a sí mismo aunque esto, a veces, suponga ir en contra de la opinión de todo el mundo.

Tal y como ha contado Mañas, la historia de 'Un mundo normal' surge de una petición real de la madre del director. "Hace años me dijo que cuando muriera no quería ni que la incineraran, ni que la enterraran, que la tiraran al mar". Reflexionando sobre cómo afrontaría esa petición, Mañas ideó la historia que presenta en la película.

Con un reparto especial, entre el que se encuentra la propia hija del director, Gala Almyach, 'Un mundo normal' cuenta una historia autobiográfica cargada de comedia, pero también de drama.

"Estaba muy preocupado por el tono de la película, quería que fuera comedia y drama, una mezcla continua entre lo absurdo, la risa y el drama. Esta película ha sido una catarsis a una pérdida familiar reciente", ha puntualizado el director.

Archero Mañas, que lleva diez años sin dirigir, ha explicado el motivo de su ausencia tras las cámaras. "Hay circunstancias en las que la vida me ha impedido hacer un proyecto en la situación y manera que yo quería, eso ha dificultado que hiciera una nueva película. En cuanto he podido he vuelto, amo tanto el cine que no soy capaz de hacer una película en las condiciones que no se merece una como esta".

El director ha reflexionado sobre uno de los mensajes que lanza la película: "Para vivir en lo común, muchas veces renunciamos a lo personal. No debe ser así, tenemos que poder ser nosotros mismos y a la vez estar en comunidad", haciendo referencia a las peculiaridades del protagonista.

Sobre el trabajo con los actores, Mañas ha contado que su manera de trabajar se basa en dejar mucha libertad a los actores para dar forma a los personajes. Ha puesto en valor la realización de los ensayos previos al rodaje: "No concibo una película sin ensayo, en él descubres muchas maneras de llegar al personaje y de qué manera puedes afrontarlo. Las películas las baso en los actores, en su interpretación y en los personajes".

Por su parte, el actor que da vida al protagonista de la película, Ernesto Alterio se ha mostrado muy agradecido por la confianza del director: "Archelo me invitó a un viaje muy personal, me abrió las puertas de su familia. Fue un privilegio haber podido transitar esta experiencia con ellos".

Gala Amyach, que interpreta a Cloe, hija de Ernesto, ha hablado del rodaje y los ensayos como una experiencia "muy colaborativa" y enriquecedora en la que han ido descubriendo a los personajes.

Por último, el director ha criticado la "difícil situación" que vive el cine español, motivada en gran parte por el auge de las plataformas y las series. "Las series ocupan un espacio que ya no ocupa el cine. Es como si este hubiera muerto. En vez de ser una cultura de masas es una cultura de casas. La mirada del autor está ahora mucho más perjudicada".