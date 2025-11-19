Archidona celebrará este fin de semana su II Concurso de Cortometrajes con el apoyo de la Diputación

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración del II Concurso Exprés de Cortometrajes 'Archidona es de Cine', que se celebrará los próximos 22 y 23 de noviembre.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Archidona se enmarca dentro del renovado festival Archidona Cinema, un proyecto con una larga trayectoria y que es "referente dentro del panorama cinematográfico malagueño, andaluz y español", según ha destacado el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza.

Con este concurso de cortos que celebra su segunda edición se busca potenciar el talento joven del sector audiovisual. El plazo de inscripción continúa abierto hasta este jueves 20 de noviembre, y el concurso comenzará el sábado a las 09.00 horas, cuando los equipos participantes, de entre tres y diez personas, se darán cita en el Auditorio Municipal José Luis Miranda, donde se darán a conocer la localización arquitectónica obligatoria y una "norma particular" que permanecerá secreta hasta ese momento.

A partir de ese momento, dispondrán de un plazo de 24 horas para la grabación, edición y entrega de sus trabajos, fijándose la hora límite a las 09.00 horas del domingo 23 de noviembre. Todos los cortometrajes, de hasta ocho minutos de duración, deberán estar rodados íntegramente en la localidad de Archidona.

La proyección de las obras y la gala de entrega de premios tendrán lugar el domingo a las 17.00 horas en el auditorio municipal. Un jurado compuesto por profesionales del sector audiovisual y personal de la Concejalía de Cultura de Archidona será el encargado de fallar los galardones, que incluyen un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo premio de 1.000 euros y un premio local de 500 euros.