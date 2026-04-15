Archidona (Málaga) celebra este fin de semana la Feria del Perro que espera recibir a más de 1.000 canes

Presentación de la Feria del Perro de Archidona - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio malgueño de Archidona se prepara para recibir el próximo fin de semana la 33 edición de la Feria del Perro, uno de los eventos relacionados con el mundo canino, y especialmente el de caza, más importantes del país.

El recinto ferial y la plaza Ochavada serán los escenarios principales del más de medio centenar de actividades previstas para los días 17, 18 y 19 de abril. La participación será uno de los grandes hitos de este año, con más de 1.000 ejemplares inscritos en las distintas actividades, entre exposiciones, concursos y muestras de rehalas.

Con más de 30 años de historia, esta feria se ha consolidado como una cita imprescindible y como prueba clasificatoria para el Campeonato de España en los certámenes de morfología canina organizados por la Sociedad Canina Costa del Sol.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, la vicepresidenta de la Sociedad Canina Costa del Sol, Miriam Villalta y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Caza, Antonio García, principales colaboradores con la feria.

Salado ha definido este encuentro como "auténtico referente que se convertirá un año más en el mayor escaparate nacional del perro de caza y en un punto de encuentro para todos los amantes de los animales".

Al respecto, ha añadido que "treinta y tres años ponen de manifiesto la gran capacidad que tiene Archidona, su Ayuntamiento y sus colaboradores para organizar de forma impecable este macro evento".

Por su parte, el alcalde, Manuel Almohalla, ha incidido en que las actividades son para toda la familia, y que la semana previa y posterior a la feria también se realizan actividades educativas tanto en residencia de mayores como en colegios para divulgar sobre el adiestramiento y obediencia, valores que se inculcan desde la feria.

PROGRAMA El programa para los tres días está diseñado no solo para los profesionales de la caza, sino también para disfrutar en familia. De este modo, cuenta con un alto nivel divulgativo incluyendo conferencias de la mano de expertos sobre razas como ratonero bodeguero, perro de aguas, presa canario y el podenco andaluz, "raza autóctona por cuyo conocimiento y puesta en valor ha trabajado tanto esta feria desde sus inicios", ha precisado Salado.

El programa incluirá exhibiciones de alto nivel, con la participación de la unidad canina de la Policía Nacional de Málaga, o la exhibición agility para niños y como novedad, la presencia de la Unidad Canina de la Guardia Civil. Además, el sábado 18 de abril se celebrará una prueba puntuable de la Liga de Podencos organizada por la Federación Andaluza de Caza, junto a demostraciones de obediencia y cobro.

El programa incluye también talleres de educación canina y de adiestramiento de perros de caza, talleres interactivos con perros, exhibiciones como de cobro en agua, de buceo de perro de agua, de perros de rastro, de trabajo en madriguera con hurones, una carrera popular junto con las mascotas, desfiles exposición y compra venta de perros de caza. A parte, también habrá actividades pensadas solo para niños como tiro con arco o manualidades.

Como principal novedad, esta edición incorporará la concesión del Certificado de Aptitud al Campeonato (CAC) para los perros de muestra del grupo siete, un requisito clave para alcanzar el título de campeón nacional de belleza.

Más allá del ámbito deportivo, la feria se posiciona como un importante motor económico, con la presencia de decenas de expositores especializados del sector.

El broche final llegará en la emblemática Plaza Ochavada, donde se celebrará la tradicional entrega del prestigioso galardón 'Archi de Oro' para perros campeones de todas las razas. En este entorno único, competirán los mejores ejemplares de cada categoría para poner el cierre a una edición que promete ser histórica.

"Esta feria, además, está declarada Fiesta de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, por lo que animo a los malagueños a que se desplacen hasta Archidona para disfrutar no solo de estas jornadas en familia, sino de todo lo que el municipio puede ofrecerles. Un patrimonio cultural imponente, como esa plaza Ochavada, epicentro de esta feria, sino también de la gastronomía y la generosidad de sus gentes", ha concluido Salado.