El Archivo Municipal expone una selección documental y gráfica sobre la historia del fútbol en Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal muestra una exposición con una selección de documentos, revistas y fotografías sobre la historia y evolución del fútbol en Málaga bajo el título 'El fútbol malagueño: una mirada al pasado'.

La sala de lectura del espacio cultural acoge esta exposición que se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 31 de julio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La exposición reúne una serie de imágenes de partidos de fútbol, calendarios, cuadernos o semanarios deportivos, relacionados con este deporte en Málaga.

También muestra documentos como el reglamento del Club Deportivo Malacitano del año 1933, la memoria de una Asamblea General celebrada por el Club Deportivo Málaga en el año 1957, entradas o un carnet de socio de la temporada 1953/54, entre otros.

La exposición se podrá visitar de manera gratuita en el horario de la sala de lectura del Archivo Municipal, de lunes a viernes de 09,30 a 14,00 horas.