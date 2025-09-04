Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (3d), y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal (2i), durante la presentación del Comic-Con. A 04 de septiembre de 2025, en Madrid ( - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El famoso actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad (Fycma), según ha desvelado este jueves en Madrid el director ejecutivo del evento, Javier Barberá, durante la presentación del evento.

De este modo, la Comic-Con se llevará a cabo en un recinto de 80.000 metros cuadrados y el contenido preparado para esos cuatro días tendrá una duración de más de 300 horas, según han revelado sus responsables, que esperan una asistencia de más de 120.000 personas durante las cuatro jornadas y un impacto económico de más de 40 millones de euros.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se sumarán otros nombres del mundo del cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017. Por su parte, Disney aterriza con dos de sus estrenos, Tron:Ares y Predator Badlands. Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visions.

En el acto de presentación, realizado en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero de la San Diego Comic-Con Málaga, ha contado con la participación institucional del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los consejeros de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, y de Presidencia, Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. En representación del BBVA, el acto ha sido presentado por el director territorial SUR BBVA, Francisco Javier Jerez.

Sanz ha afirmado que supone un "inmenso orgullo para Andalucía que la San Diego Comic-Con, una de las mayores convenciones de cómics y eventos de entretenimiento multigénero del mundo, haya elegido a Málaga como sede para abrir su filial europea", máxime cuando eran muchas las ciudades europeas que aspiraban a acoger esta gran cita.

Por su parte, Bernal ha puesto en valor la llegada de visitantes a la ciudad con motivo del evento, convencido de que "se rendirán al Andalusian Crush, del mismo modo que Andalucía se ha rendido a la Comic-Con Málaga".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "los tiempos de lo que podríamos llamar el entretenimiento cada vez cobran más importancia y la cultura pop está muy presente en ello". "Málaga es una ciudad comprometida con la cultura y comprometida con la tecnología: Son sus estrategias de éxito de estos años, por eso quizás es difícil encontrar algo que resuma mejor que la Comic-Con en Málaga lo que ha sido la estrategia de Málaga durante más de 20 años", ha dicho.

"Nos alegra muchísimo que estemos encontrando estos frutos de esa labor y que en esos frutos estéis tanta gente inteligente y comprometida, trabajando para que salga muy bien, para que sea un éxito para San Diego Comic-Con y para Comic-Con Málaga, lógicamente; un éxito de los que han sido promotores, y como es natural, de la propia ciudad de Málaga, de la Junta de Andalucía y de España", ha concluido.