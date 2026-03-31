Arriate celebra durante tres días su Semana Santa, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Presentación de la Semana Santa de Arriate - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Arriate (Málaga) se concentra en tres días clave, del Jueves Santo al Sábado Santo, y gira en torno a los cuatro titulares que se procesionan en estaciones de penitencia: Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Sangre y Santo Entierro de Cristo, acompañados por Nuestra Señora de los Dolores.

Se trata de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de Singularidad Turística de la Provincia de Málaga.

El vicepresidente y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, ha participado este martes en la presentación de los actos de Semana Santa junto al alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García.

Una de las peculiaridades de la Semana Grande de esta localidad serrana es que se divide en cristinos y jesuistas. Los cristinos pertenecen a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Santo Entierro y Santa Vera Cruz y visten con túnica, cinturón negro y capirote rojo.

En tanto que los jesuistas pertenecen a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y salen con la tradicional túnica morada y capirote blanco.

La primera estación de penitencia tiene lugar en la madrugada del Jueves Santo, desde las 6.30 horas de la mañana. Es una procesión organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde se procesiona a Jesús Cautivo con las manos atadas, en trono de alpaca plateada portado por horquilleros.

La segunda de las estaciones penitenciales se desarrolla el mismo Jueves Santo al anochecer, a partir de las 22.00 horas, también organizada por la Cofradía de Los Jesuistas, con la imagen de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas.

La tercera estación penitencial está organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, Santo Entierro de Cristo y Santa Vera Cruz, y tiene lugar el Viernes Santo por la tarde, desde las 19.30 horas. Se procesionan dos tronos: el del Santísimo Cristo de la Sangre, portado por hombres de trono, realizado en madera labrada y dorada, saliendo desde su casa hermandad; y el de la Virgen de los Dolores, bajo palio y en trono de alpaca plateada.

La cuarta y última de las procesiones de la Semana Santa de Arriate se lleva a cabo el Sábado Santo al atardecer, también desde la 19.30 horas.

Organizada por la Hermandad de Los Cristinos, da comienzo con la salida de la segunda imagen titular de esta hermandad, el Santo Entierro, en urna de cristal y trono de madera labrada y dorada.