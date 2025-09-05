El artista Amancio Prada inaugura el ciclo de conciertos 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga' en el Castillo Gibralfaro

Archivo - Amancio Prada durante una actuación en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista Amancio Prada inaugura este viernes el ciclo de conciertos 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga' en el Patio de Armas del Castillo de Gibralfaro de la capital malagueña; una cita cultural que rinde homenaje a Rafael Pérez Estrada.

Será a partir de las 21.00 horas. Los asistentes a este concierto dispondrán de un autobús con salida desde la plaza General Torrijos (Hospital Noble) a partir de las 19.30 horas y, una vez finalizado el concierto, regresará al mismo punto. El programa de la cuarta edición de este festival está compuesto por 16 conciertos.

Asimismo, desde el Consistorio han indicado en una nota que este sábado, día 6, en el Patio de Surtidores de La Alcazaba, actuará Marcin Dylla, ganador de más de 15 concursos internacionales. Al día siguiente, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, actuará Mirta Álvarez.

Además, el jueves 11, en el Castillo de Gibralfaro, Daniel Casares, ofrecerá un programa nuevo a dos guitarras, titulado 'El poder de lo sutil'. Para el 12 de septiembre está programada la actuación en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza, y Alejandro Hurtado, Bordón Minero del Cante de Las Minas.

El cartel sigue con José Miguel Moreno, artista referente en la interpretación en instrumentos históricos de cuerda pulsada, que actuará el día 13 en el Patio de Surtidores de La Alcazaba; y con el ganador de más de 20 premios internacionales, Sohta Nakabayashi, que actuará al día siguiente en el centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

El 18 de septiembre será el turno de Joni Jiménez, que se alzó el año pasado con el premio de guitarra 'Bordón Minero' del Concurso de Cante de Las Minas. En este concierto, se podrá escuchar al cantaor Antonio Reyes. Será en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Asimismo, Álvaro Toscano, con más de 20 premios internacionales, ofrecerá un programa llamado 'Desde Albéniz a Manuel Quiroga'. Será en el Patio de Surtidores de La Alcazaba el 19 de septiembre. La Sala Fundación Unicaja María Cristina, el día 20 de septiembre, acogerá a la Orquesta de Plectro de Córdoba, que está formada por una treintena de jóvenes músicos.

La guitarra flamenca de Paco Serrano actuará como solista en un programa especial de este festival que, además del flamenco, tocará el pasadoble y el tango. La soprano Nerea Elorriaga actuará como artista invitada.

Al día siguiente Igor Klokov, uno de los jóvenes valores de la guitarra española en el mundo ofrecerá un concierto en el mismo espacio. La Orquesta de Guitarras de Madrid actuará también en este escenario el 25 de septiembre. El guitarrista Fernando Espí ofrecerá su concierto en el Patio de Surtidores de La Alcazaba de Málaga el día 26 de septiembre.

El cantaor Segundo Falcón, acompañado de las guitarras de los maestros Manolo Franco y Paco Jarana, y la bailaora malagueña Luisa Palicio, como artista invitada, actuarán el día 27 de septiembre en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Ozberk Miraç ofrecerá una actuación en este escenario el 28 de septiembre.

El festival cierra su programación con la celebración del Centenario de 'El Amor Brujo' de Manuel de Falla. La cantaora Esperanza Fernández será la solista para esta obra. Por último, el artista Pepe Romero, al que está dedicado este festival, ofrecerá el Concierto de Málaga. En el concierto estará acompañado por Jakob Romero Kressin, que es hijo de Angelina Romero, pianista e hija de Pepe Romero. El tenor actúa, por primera vez, en la tierra de su abuelo y bisabuelo con una selección de arias de ópera y zarzuela para tenor.

El recital contará con la dirección del maestro José María Moreno y con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Este concierto de clausura transcurrirá en el Teatro Cervantes el día 30 de septiembre a las 20.00 horas. Las entradas estarán disponibles a través de mientrada.net y unientradas.es

Pepe Romero Guitar Festival-Málaga es un festival organizado y promovido por la European Guitar Foundation, que está dirigida por el concertista y gestor cultural Vicente Coves Merino.

La European Guitar Foundation, con 12 años de labor en la difusión de la guitarra española, es responsable del Festival Internacional de la Guitarra de Granada, con IX ediciones, del Concurso Internacional de Construcción de Guitarras Antonio Marín, que cuenta con VIII ediciones, y del Joaquín Rodrigo Festival Madrid, que comenzará en octubre de este año.

Son patrocinadores principales del Pepe Romero Guitar Festival el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja. Otros patrocinadores y colaboradores son la Málaga Procultura, Teatro Cervantes, Fundación Alhambra Guitarras, Royal Classics Strings, Pepe Romero Strings, Orquesta Filarmónica de Málaga, Guitar Salon International de Santa Mónica, Zenit Hoteles, Visesnut Cases de Tailandia y Juan Barcelona Abogados Asociados, entre otros.