Asaja Málaga recuerda que aunque bajen las temperaturas, no desaparece el riesgo del calor en el campo

Archivo - Agricultores durante la recolección de patatas en una explotación agrícola en plena campaña. A 31 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Málaga recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención frente al calor durante toda la campaña de verano, aunque las previsiones meteorológicas apunten a un descenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días.

Este viernes continúa activo el aviso naranja por altas temperaturas en la zona de Sol y Guadalhorce, donde pueden alcanzarse los 41 grados y, localmente, los 42. A partir del fin de semana se espera una bajada gradual, más acusada en la costa que en el interior, donde municipios de la comarca Norte mantendrán máximas cercanas a los 35 grados durante los próximos días.

Este descenso no debe llevar a bajar la guardia, ya que el riesgo de estrés térmico no depende únicamente de que exista una ola de calor o un aviso meteorológico, sino también del tipo de trabajo, el esfuerzo físico realizado, la exposición directa al sol, los horarios y las condiciones particulares de cada explotación.

"Que las temperaturas bajen algunos grados no significa que desaparezca el riesgo. El trabajo agrario continúa realizándose al aire libre por lo que la planificación y la anticipación siguen siendo fundamentales", señalan desde Asaja Málaga.

Los organismos de prevención recomiendan adaptar horarios y tareas, reforzar las pausas, garantizar hidratación y sombra y consultar la previsión meteorológica para reducir el riesgo de estrés térmico en el campo.

Asaja Málaga aconseja igualmente que los protocolos incluyan información para reconocer los primeros síntomas asociados al estrés térmico, como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, desorientación o cambios en el comportamiento.

Igualmente, insisten en que no existe una solución única para todas las explotaciones y anima al sector a revisar estos días la organización de las tareas con sus servicios de prevención.

Por este motivo la recomendación a los agricultores es que contacten con su servicio de prevención de riesgos laborales para comprobar que la evaluación del riesgo y los protocolos de actuación se encuentran actualizados y adaptados a las tareas que se estén desarrollando.