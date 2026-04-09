ASAJA Málaga reúne a más de 200 agricultores en una jornada cuyo eje central fueron las ayudas por borrascas

Reunión en Antequera de ASAJA Málaga - ASAJA MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Asaja Málaga reunió el pasado miércoles a más de 200 agricultores y ganaderos en una jornada técnica en Antequera (Málaga), cuyo eje central fueron las ayudas por borrascas, las flexibilidades de la Política Agraria Común (PAC) y donde también se abordó la innovación aplicada al olivar, además de una nueva divulgación de la oficina Acelerapyme Asaja Málaga.

El encuentro congregó a profesionales agrarios interesados en conocer de primera mano las novedades que afectan a sus explotaciones, en un contexto marcado por los efectos de los temporales y los cambios normativos en la PAC.

Durante la jornada se abordaron las distintas líneas de ayudas habilitadas por la Junta de Andalucía y el Estado, para paliar los daños ocasionados por las borrascas, que "han supuesto importantes pérdidas", según informaron desde la asociación agraria.

Estas ayudas "buscan compensar los daños y facilitar la recuperación de la capacidad productiva de las explotaciones agrarias afectadas", han indicado desde Asaja en un comunicado. En este sentido, se insistió en la importancia de que los agricultores conserven y documenten adecuadamente las pruebas de los daños sufridos.

Asimismo, los asistentes pudieron analizar las flexibilidades introducidas en la PAC, así como los requisitos y oportunidades que estas medidas suponen para los agricultores en el actual periodo.

La innovación en el olivar ha sido otro de los puntos centrales del programa, con especial atención a nuevas técnicas y herramientas que permiten mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones, en una ponencia desarrollada por la empresa Syngenta.

Asimismo, la organización volvió a reclamar a las administraciones "una mayor agilidad en la concesión de ayudas por daños climáticos, así como una simplificación real de la PAC, cuya carga burocrática continúa siendo excesiva para los agricultores y ganaderos".

Además, Asaja reclama a las administraciones que "sean coherentes y que dejen de cambiar las normas de forma constante, incluso durante su periodo de aplicación, ya que esta situación genera desconcierto y dificulta el trabajo diario de técnicos, agricultores y ganaderos".

Por último, Asaja Málaga insiste en "la necesidad de medidas urgentes y eficaces que permitan al sector seguir siendo competitivo y garantizar el futuro del campo malagueño".