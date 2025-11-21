Los Aslándticos ponen música al Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Museo Picasso Málaga

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM), como cada año, refuerza su compromiso con la accesibilidad y la participación social con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así, coincidiendo con esta efeméride, el próximo miércoles, 3 de diciembre, a las 12.00 horas tendrá lugar en el auditorio Christine Ruiz-Picasso un concierto de Los Aslándticos.

Los Aslándticos comenzaron como un grupo de amigos que se reunían tras la antigua fábrica de cementos 'Asland' en Córdoba, origen de su nombre, para tocar y cantar letras propias que reflejaban inquietudes sociales y vivencias cotidianas. Su música, a caballo entre el compromiso social y lo cotidiano, habla de la vida en todas sus facetas.

En 2004 se dieron a conocer con su primer disco, 'El mundo está fatal de los nervios', bajo el sello independiente Disparate Récords, que fue reeditado en 2006 por Sony/BMG. Ese mismo año publicaron 'Mi primer día', consolidando su carrera.

Le siguieron trabajos como 'Lo Bueno' (2012), que les llevó a alcanzar dos números uno en Canal Fiesta con los 'singles' 'Sin Duda' y 'Hoy ya está bien', y su más reciente álbum, 'Una Ciencia Casi Perfecta', que reafirma su estilo optimista y vital. Actualmente, la banda está formada por Bueno Rodríguez (voz), Alberto Invernón (guitarra) y Jorge Carmona (percusión y coros).

Con este concierto, el Museo Picasso Málaga quiere ofrecer una experiencia cultural accesible y enriquecedora para colectivos en situación de vulnerabilidad, fomentando la inclusión a través de la música, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

Este concierto forma parte del programa de las Jornadas de Participación Social 2025, que cuentan con la colaboración de la Fundación "la Caixa", que de esta manera refuerza su compromiso social con la inclusión y la participación activa en la vida cultural. La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción en el email educacion@mpicassom.org.