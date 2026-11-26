Imagen de la gala de los Premios Málaga Contra el Cáncer en el auditorio Edgar Neville. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer ha celebrado este miércoles, 25 de noviembre, la tercera edición de los premios Contra el Cáncer donde se ha reconocido a personas y entidades que han colaborado con la asociación o han contribuido al bienestar de los pacientes y a la normalización de la enfermedad. De esta forma, la marca de la Diputación de Málaga de apoyo al sector textil de la provincia, Málaga de Moda, ha recibido un galardón junto a otros premiados como La Mari de Chambao, IBIMA, el Hospital Regional Universitario de Málaga, la empresa MGI, CaixaBank, IES Litoral y Nico Adega, paciente de cáncer y campeón del mundo de paracanoe, según ha informado la Diputación en una nota.

En el caso de Málaga de Moda, ha sido distinguida por su compromiso con la visibilización del cáncer de mama a través de la Pasarela Contra el Cáncer, cuya celebración fue el 7 de octubre en el Paseo de la Farola y en el que nueve mujeres y un hombre pacientes de cáncer de mama desfilaron ante 400 personas y junto a 17 modelos de ediciones anteriores para dar visibilidad a la enfermedad y reclamar un acompañamiento integral. La encargada de recogerlo fue Esperanza González, responsable de la marca y diputada de Desarrollo Económico Sostenible.

En el acto se ha contado con la participación de la vicepresidenta Antonia Ledesma, así como de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Lucía Yeves; y por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer, el presidente provincial en Málaga, Juan Carlos Martín; el vicepresidente provincial, Francisco Jiménez Belmonte; el doctor Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga y la gerente Carmen Litrán.

LOS GALARDONADOS

Nico Adega paciente de cáncer y campeón del mundo de paracanoe, recibe este reconocimiento por convertirse en un ejemplo de superación, resiliencia y esperanza para las personas afectadas por el cáncer. Superviviente y referente para muchos jóvenes pacientes, ha transformado su experiencia personal en un mensaje de acompañamiento y apoyo, demostrando que el cáncer no define a las personas y que nadie debe afrontar la enfermedad en soledad.

La empresa MGI ha recibido el galardón por su apoyo continuado a la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en la comarca de Ronda. Gracias a su colaboración solidaria, contribuye a la financiación de proyectos de investigación y al mantenimiento de servicios gratuitos para pacientes y familiares, favoreciendo además el acceso a recursos de atención, acompañamiento y prevención en municipios rurales.

El IES Litoral ha recibido este reconocimiento por su compromiso con la promoción de la salud y la prevención entre los jóvenes. Su participación en el proyecto 'Agentes de Cambio' de la Asociación Española Contra el Cáncer y el trabajo desarrollado por su alumnado para concienciar sobre los riesgos del vapeo lo convierten en un referente educativo en la promoción de hábitos de vida saludables.

Ibima Plataforma Bionand es distinguida por su extraordinaria contribución al avance de la investigación oncológica y por su compromiso con una ciencia centrada en las personas. Referente nacional en investigación biomédica, su labor impulsa el desarrollo del conocimiento, la innovación y el talento investigador, contribuyendo a mejorar el diagnóstico, los tratamientos y la supervivencia frente al cáncer.

María del Mar Rodríguez Carnero, 'La Mari', ha recibido el galardón por su valentía al compartir públicamente su experiencia como paciente de cáncer y convertirla en un mensaje de esperanza para miles de personas. Su testimonio ha contribuido a normalizar la realidad de la enfermedad, derribar estigmas y promover la prevención y la detección precoz, demostrando que el cáncer no define a quienes lo afrontan.

CaixaBank ha recibido este reconocimiento por su apoyo continuado a la Asociación Española Contra el Cáncer y su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias. Su colaboración ha contribuido al desarrollo de proyectos, campañas de prevención y acciones de sensibilización, además de respaldar iniciativas solidarias como la Marea Rosa de Marbella, reforzando la movilización social frente al cáncer.

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido distinguido por su compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia en la atención oncológica. Referente en el desarrollo de ensayos clínicos y tratamientos innovadores, su labor contribuye a ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a los pacientes y consolida a Málaga como un centro de referencia en investigación contra el cáncer.