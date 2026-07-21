El Auditorio Edgar Neville acoge una jornada técnica contra la violencia de la mano de la Asociación ALAS en Málaga

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, en la presentación de la jornada técnica 'Protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Edgar Neville, ubicado en la sede de la Diputación de Málaga, acogerá el próximo 3 de septiembre la jornada técnica 'Protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia', organizada por la Asociación Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS), con el apoyo de Fundación Unicaja y la colaboración de la Diputación de Málaga y Pinsapo Marketing & Publicidad.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, ha destacado que esta jornada "aborda una cuestión esencial para el conjunto de la sociedad, como es la protección de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia".

Ledesma ha señalado que "las instituciones públicas debemos favorecer espacios de formación, reflexión y coordinación que permitan mejorar la prevención, la detección y la atención a los niños y adolescentes que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad".

La vicepresidenta ha subrayado que la colaboración con entidades del tercer sector "resulta fundamental para reforzar la respuesta social e institucional ante realidades especialmente sensibles" y ha añadido que "la labor que desarrolla la Asociación ALAS contribuye a acompañar a menores y familias desde una perspectiva integral, especializada y comprometida con la protección de sus derechos".

La jornada tiene como eje la protección de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia, uno de los principales retos sociales, jurídicos e institucionales en la actualidad. En los últimos años, el desarrollo normativo ha supuesto un avance significativo en la consolidación de un sistema de protección integral basado en la prevención, la detección precoz y la intervención coordinada.

Con la organización de este encuentro, la Asociación ALAS pretende analizar el marco jurídico actual en materia de protección de la infancia y adolescencia, visibilizar el papel del tercer sector como agente clave en este ámbito y abordar de forma específica la violencia sexual contra niños y adolescentes desde una perspectiva interdisciplinar.

La jornada permitirá, según explican desde la Diputación, identificar buenas prácticas en prevención, detección y comunicación de situaciones de violencia, así como generar propuestas de mejora que contribuyan a una protección más eficaz y coordinada.

El programa se desarrollará a lo largo de toda la jornada y comenzará a las 9,20 horas con la presentación y proyección del documental 'El Laberinto', que será comentado por la representante de Unicef Susana Hidalgo.

A las 10,00 horas, tendrá lugar la ponencia 'Marco jurídico y retos prácticos en la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia', con la participación de Carolina Macías Reyes y Nohelia Macías Reyes, de la Asociación ALAS, y María José Benítez Jiménez, del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

A las 11,00 horas se celebrará la mesa redonda 'Buenas prácticas del tercer sector en la protección de NNA', en la que intervendrán Nazaret Martínez Elena, de Nuevo Futuro; Genoveva Pérez Mazuecos, de Málaga Acoge; y María Teresa Soriano Villanueva, fiscal de menores en Málaga.

La programación continuará a las 13,00 horas con la mesa redonda 'Protección de NNA frente a la violencia sexual', que contará con Lucía Puorto, de la Asociación ALAS; Vicky Hidalgo Rivas, de ONG Rescate; Mercedes Rivera Cuello, pediatra del Hospital Regional Universitario de Málaga; y Melissa Mann, psicóloga coordinadora de Betania y representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tras un almuerzo orientado a generar sinergias profesionales y favorecer la colaboración interinstitucional, el bloque de tarde comenzará a las 16,00 horas con testimonios en primera persona de Nazaret Moris, Anastasia Sedykh y Enrique Villena, que ofrecerán una mirada experiencial sobre el impacto de la violencia, el proceso de acompañamiento y la importancia de una respuesta profesional.

A las 17,00 horas se impartirá la ponencia 'Cómo prevenir y acompañar en edades tempranas en las violencias machistas y sexuales en entornos educativos y deportivos. Breve análisis sobre la situación actual en los adolescentes, reflexión sobre buenas prácticas para avanzar', a cargo de Carmen Ruiz Repullo.

Posteriormente, a las 17,30 horas, una mesa de diálogo se centrará en la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en entornos educativos y deportivos, abordando la prevención, detección y comunicación de casos, los protocolos existentes, las dificultades en la detección precoz, las señales de alerta y los canales de coordinación entre profesionales. Participarán Irene Lasala, educadora social de ALAS, y Carmen Ruiz Repullo, junto a representantes educativos.

A las 18,30 horas, el criminólogo José Navarro Estévez impartirá la ponencia 'Violencia en entornos digitales', centrada en las formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en redes sociales y otros espacios digitales, así como en los riesgos vinculados al acoso, la captación, la exposición a contenidos de riesgo y las pautas de prevención, comunicación y actuación ante situaciones de violencia digital.

A las 19,00 horas se expondrá la ponencia 'Cuidando a los que cuidan', a cargo del doctor Luis Arocha Mariño, que supondrá el cierre definitivo de la jornada. Las inscripciones tienen un precio de 15 euros, con desayuno y almuerzo incluidos, o de 6 euros sin almuerzo y recaudación se destinará íntegramente a la Asociación ALAS.

SOBRE ALAS

ALAS es una asociación sin ánimo de lucro comprometida con el bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia, cuya misión es ofrecer un espacio seguro y de apoyo para menores que han sido afectados por la violencia sexual.

La Asociación ALAS trabaja para proteger, apoyar y empoderar a menores víctimas de violencia sexual y a sus familias, promoviendo su bienestar emocional, legal y psicológico. Para ello, ofrece un enfoque integral de acompañamiento en cada etapa del proceso de recuperación, con atención emocional, legal y educativa.

Con la celebración de esta jornada, la Diputación de Málaga y las entidades colaboradoras refuerzan su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, el impulso de la formación especializada y la coordinación entre profesionales e instituciones para avanzar hacia una respuesta más eficaz frente a la violencia.