El auditorio Eduardo Ocón de Málaga acoge el 24 de abril el Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre

Cartel del Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Eduardo Ocón de Málaga capital acogerá el próximo 24 de abril el I Día Escolar de la Donación de Médula y Sangre, impulsado por las asociaciones AVOI, Héroes Hasta la Médula y Paula y la Fábrica de Médula.

Así lo han informado la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto con el presidente de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Juan Carmona; el director del CEIP Salvador Rueda y primer niño trasplantado de médula ósea en Málaga, Jorge Báez; el jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga, Manuel Muñoz; y la hermana de Pablo Ráez, Esther Ráez.

La celebración de este día tiene como objetivo concienciar, sensibilizar e impulsar la solidaridad entre los escolares, destacando la importancia de la donación de médula y sangre para salvar vidas, así como mejorar la calidad de vida de los niños y niñas oncológicos y ayudar a la investigación del cáncer.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades para escolares de los Programas Educativos Municipales del Área de Educación y del proyecto 'Educar para prevenir. Prevenir para educar', que desarrolla Málaga como coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).