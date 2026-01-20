Autocares Valle Niza dispone desde este miércoles de un servicio de autobús para conectar Málaga y Madrid

Autocares Valle NIza - AUTOCARES VALLE NIZA

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa malagueña de autobuses Autocares Valle Niza pondrá a disposición de los viajeros desde este miércoles, 21 de enero, un servicio de autobús que conecte Málaga y Madrid.

Según han detallado en un comunicado, la idea surge "para paliar los problemas de movilidad y traslado entre ambas ciudades, tras el trágico accidente ferroviario de este pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, la consecuente cancelación del tráfico de trenes durante los próximos días y la ausencia de plazas libres en otros modos de transporte".

Así, desde la subestación de la avenida Manuel Agustín Heredia, punto habitual de conexión de la capital de la Costa del Sol con diversos municipios de la provincia, se establecerá el punto de partida hacia Madrid, todas las noches a las 22.00 horas.

Además de la parada en ruta reglamentaria para cumplir con los descansos, los autobuses de Valle Niza realizarán a la llegada a la capital de España dos bajadas de viajeros, en las estaciones de Atocha (06.00 horas) y Chamartín (06.30 horas).

Esta conexión improvisada se extenderá lo que queda de semana laboral (21-23 de enero) y, en función de los acontecimientos y las necesidades de malagueños y madrileños en materia de movilidad, también durante la próxima (26-31 de enero).

Este servicio también tendrá a disposición de los viajeros el trayecto Madrid-Málaga, que se iniciará a las 19.00 horas desde la Estación de Chamartín, con parada en Atocha, antes de iniciar ruta hacia la capital malacitana, a la que llegará a las 02.00 horas en cada una de las jornadas de viaje.

El gerente de Autocares Valle-Niza, Rafael Martín, ha incidido en que "la idea no es otra que ayudar a las necesidades de movilidad que se han generado tras este terrible accidente".

"Además de los fallecidos, hay muchas familias afectadas que no han podido llegar a sus destinos, que no podrán cumplir con sus compromisos entre dos ciudades que tienen una gran conexión y un gran tráfico de personas. Esperamos que puedan complementar las plazas existentes, mientras todo vuelve a la normalidad", ha añadido.

Cada trayecto tendrá un coste de 50 euros por persona y se podrán adquirir online en la plataforma de venta de la empresa malagueña, https://autocaresvalleniza.dadisacenter.es/index.php. También se podrán adquirir billetes, en caso de haber plazas libres, en el propio autobús.