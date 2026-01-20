Interbus refuerza el servicio entre Madrid, Málaga y Algeciras para garantizar movilidad tras el accidente ferroviario

Imagen de archivo de un autobús de interbus. - INTERBUS

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Interbus, operadora del contrato de Servicio Público de Transporte Regular de Uso General, ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario para garantizar la movilidad de los viajeros en el corredor Madrid-Málaga-Algeciras tras las restricciones ferroviarias ocasionadas por el accidente registrado en Ademuz (Córdoba).

Hasta la fecha, Grupo Interbus ha incorporado más de 50 servicios adicionales, "asegurando conexiones estables y aumentando la oferta de plazas según la evolución de la demanda", tal y como ha señalado la compañía en una nota de prensa.

Además, el Grupo de transporte ha aprovechado el comunicado para expresar "sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del accidente y trasladar su apoyo a todas las personas afectadas, especialmente a quienes se encuentran en proceso de recuperación".

El personal operativo y de planificación trabaja coordinadamente para reforzar las expediciones y horarios de mayor afluencia, garantizando "servicios confortables, seguros y con precio fijo, conforme al contrato de Servicio Público vigente", tal y como ha señalado Interbus, de 19,13 euros para el trayecto Madrid-Málaga, pudiéndose beneficiarse además de los descuentos aprobados por el Mitma de hasta un 70%.

"Mientras persistan las limitaciones ferroviarias, Grupo Interbus continuará incrementando la oferta de plazas, monitorizando diariamente la evolución de la demanda", ha añadido.

Los viajeros pueden consultar la información actualizada sobre horarios, precios y disponibilidad de plazas en la web o en las taquillas del operador situadas en las estaciones de autobuses de Madrid y Málaga.