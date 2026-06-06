El Ayuntamiento de la ciudad lanza una campaña para apoyar al Málaga en los playoffs de ascenso a La Liga EA Sport

El Ayuntamiento lanza la campaña ‘Málaga con el Málaga’ para apoyar al equipo en los playoffs de ascenso a La Liga EA Sport - PERFIL EN 'X' DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga lanza la campaña 'Málaga con el Málaga' para apoyar al equipo en los playoffs de ascenso a La Liga EA Sport. Durante estos días, los autobuses de la EMT y taxis lucen las banderas en sus vehículos. Para esta acción, se han impreso tres mil unidades de banderas para los taxis y trescientas en el caso de los autobuses.

También se van a instalar banderolas en el Paseo del Parque, que cuenta con 20 unidades en el entorno del Ayuntamiento de Málaga, y en el Paseo de los Curas, en las que se podrá ver en 30 puntos. Además, junto a la escalinata exterior de la Casona se ha instalado una banderola con los colores del Málaga.

Además, determinados soportes digitales reproducen el mensaje de ánimo 'Porque te quiero, te sigo a todos lados. Un sentimiento, color azul y blanco', que se corresponde con un fragmento de uno de los cánticos de la afición malaguista.

En otras pantallas de la ciudad, como la del edificio del Corte Inglés, en la avenida de Andalucía, o en la Caja Blanca, también se proyecta el escudo y la bandera del club. En las pantallas de los parkings públicos, en el frontal de los autobuses, entre otros soportes, se puede ver también el mensaje de apoyo. En el hilo musical que se reproduce en el túnel de la Alcazaba se puede escuchar el himno oficial del Málaga CF.

ILUMINACIÓN DE FUENTES, AYUNTAMIENTO Y VIDEOMAPPING EN FYCMA

Por otro lado, el color azul y blanco está presente durante estos días en la iluminación ornamental de las fuentes localizadas en distintos distritos de la ciudad.

Además, la fachada del Consistorio luce los colores del club y en el lateral del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se prevé que esta noche se inicie la proyección de un videomaping con el escudo del equipo.

Por último, los perfiles de redes sociales de la cuenta oficial del Ayuntamiento de Málaga tienen los colores de la ciudad. En este sentido, la campaña tiene un seguimiento especial en las publicaciones de estos días con imágenes de las acciones que se están haciendo en torno a la misma con el hashtag #MálagaconelMálaga.