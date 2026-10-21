El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) adjudica la instalación de 162 farolas en siete zonas del corredor litoral

Corredor Litoral En Estepona - AYUNTAMIENTO

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación de un total de 162 farolas solares en siete zonas del corredor litoral del municipio a la empresa Roura Cevasa, por un importe de de 137.266,50 euros.

La oferta adjudicataria ha incluido, como mejora, la instalación de otras 24 farolas adicionales a las 138 previstas inicialmente. De este modo, la actuación incluirá un total de 162 luminarias. El plazo previsto para el suministro y la instalación será de 45 días a partir de la firma del contrato.

La instalación de las nuevas farolas se llevará a cabo en siete zonas del corredor litoral, con una distribución adaptada a cada una de ellas. Benamara concentrará el mayor número de luminarias, con 61 unidades, seguida de la playa de Bahía Dorada, donde se instalarán 27, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El resto se repartirá entre Guadalmansa, con 13 farolas; La Gaspara, con 12; la avenida de México y Bahía Dorada III, con nueve en cada una; e Isdabe, con siete farolas. Las 24 farolas adicionales se irán distribuyendo en tramos del corredor litoral, según las necesidades que se detecten por parte de los técnicos. La actuación incluye el suministro de las luminarias y los trabajos necesarios para su instalación en todos estos puntos.

Los equipos previstos son de tecnología solar, por lo que utilizan la radiación solar como fuente de energía para su funcionamiento. Este sistema de alumbrado permite disponer de luminarias sin necesidad de conectarlas a la red eléctrica para su alimentación y favoreciendo una iluminación más sostenible.