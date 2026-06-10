El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) formará a 75 jóvenes desempleados en sectores con alta demanda laboral

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ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que va a impulsar un proyecto para formar a jóvenes desempleados de la ciudad en sectores con alta demanda laboral. Así, se ha aprobado la licitación del servicio de bipartición de itinerarios formativos de emprendimiento juvenil incluidos en el proyecto 'Estepona Emplea'.

Se trata de una iniciativa destinada a mejorar la cualificación profesional y las oportunidades de inserción laboral de jóvenes menores de 30 años que actualmente no se encuentran trabajando ni cursando estudios o formación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 99.375 euros y permitirá desarrollar cinco itinerarios formativos especializados que beneficiarán a un total de 75 participantes, distribuidos en grupos de hasta 15 alumnos.

El programa está financiado por la Fundación Incyde con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. La actuación contempla la impartición de formación vinculada a sectores con alta demanda de empleo en el municipio, como la hostelería y el ámbito sociosanitario.

En concreto, los itinerarios formativos estarán relacionados con las especialidades de operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de restaurante, servicios de bar y cafetería, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y transporte sanitario.

Cada participante recibirá hasta 200 horas de formación, combinando enseñanza presencial especializada y formación online tutorizada. La parte presencial estará orientada a la adquisición de competencias profesionales específicas para el desempeño de puestos de trabajo en los sectores seleccionados, mientras que la formación online reforzará aspectos clave para la empleabilidad, como las competencias digitales, la búsqueda activa de empleo, la preparación de entrevistas de trabajo, las habilidades personales y sociales, así como el emprendimiento y el autoempleo.

El programa incluirá además un seguimiento individualizado del alumnado mediante acciones de tutorización y acompañamiento, con el objetivo de favorecer el aprovechamiento de la formación y mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. Las distintas acciones formativas previstas en el proyecto se irán ejecutando durante 2026.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Estepona continúa impulsando iniciativas dirigidas a favorecer la formación y el acceso al empleo de los jóvenes del municipio, apostando por sectores estratégicos con demanda de profesionales cualificados y contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad.